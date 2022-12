Ceny miedzi w Londynie zależne od tego co dalej z Chinami

Miedź na giełdzie metali LME w Londynie drożeje, a inwestorzy zastanawiają się co dalej z popytem na metale bazowe w Chinach, które otwierają się po pandemii koronawirusa. Miedź w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniana wyżej o 1,5 proc. - po 8.476,00 dolarów za tonę.

Na Comex w N.Jorku miedź kosztuje 3,8580 dolarów za funt i drożeje o 0,47 proc.

Władze w Pekinie zniosły surowe kontrole covidowe i zobowiązały się do większego wsparcia osłabionej wcześniejszymi blokadami gospodarki, a to na rynkach budzi optymizm co do perspektyw ożywienia konsumpcji surowców w 2023 r.

Chociaż rynkowe nastroje związane z otwieraniem gospodarki Chin są coraz bardziej optymistyczne, to utrzymuje się też niepewność związana z nasilającą się falą nowych zachorowań na koronawirusa, która niesie ze sobą ryzyko dla wzrostu gospodarczego.

- Obecne środowisko makro jest jednak stosunkowo korzystne dla cen miedzi, chociaż mogą one pozostawać zmienne - piszą w rynkowej nocie analitycy Huatai Futures.

Na zakończenie sesji 23 grudnia miedź na LME w Londynie kosztowała 8.350,00 dolarów za tonę, wyżej 39 dolarów. Do wtorku włącznie na LME trwała świąteczna przerwa.