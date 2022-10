Ceny miedzi zachowują stabilny poziom na LME w trakcie sesji we wtorek. Metal w dostawach 3-miesięcznych na LME jest wyceniany blisko 7.508,00 USD za tonę, notowanych na zakończenie poprzedniej sesji - informują maklerzy.

Na Comex miedź kosztuje 3,4660 USD za funt i zyskuje 1,64 proc.

Inwestorzy liczą, że władze w Chinach ograniczą blokady antywirusowe i podejmą więcej działań w celu ożywienia krajowego rynku nieruchomości, a to spowodowałoby wzrost zapotrzebowania na metale bazowe.

Chińskie organy regulacyjne nakazały chińskim państwowym bankom zapewnienie finansowania dla sektora nieruchomości o wartości co najmniej 85 mld USD. Na rynkach panuje optymizm, że najgorsze w chińskiej branży budowlanej mogło już minąć.

Analitycy wskazują, że trwałe ożywienie działalności infrastrukturalnej w Chinach, a także "miękkie lądowanie" w gospodarce zależą w dużej mierze od rozluźnienia przez władze działań antycovidowych, bo stosują one surową strategię "Zero Covid".

"Chociaż jest mało prawdopodobne, aby podczas najbliższego Kongresu Narodowego chińskiej partii doszło do całkowitego odwrócenia polityki antycovidowej, to w grę może wchodzić stopniowe łagodzenie ograniczeń" - pisze w rynkowej nocie Vivek Dhar, analityk rynku surowców w Commonwealth Bank of Australia.

Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME w Londynie zniżkowała o 52 USD i kosztowała 7.508,00 USD za tonę.

