Ceny miedzi zwyżkują. Powodem zapowiedzi premiera Chin

Ceny miedzi na giełdzie metali LME w Londynie rosną, a inwestorzy mają nadzieję na wprowadzenie nowych środków stymulacyjnych dla gospodarki Chin. Miedź w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniana wyżej o 0,16 proc. - po 8.402 USD za tonę.

Na Comex w Nowym Jorku miedź kosztuje 3,8095 USD za funt i zwyżkuje o 0,13 proc.

Premier Chin Li Qiang powiedział, że wzrost gospodarczy w drugim kwartale będzie wyższy niż w pierwszym i że Pekin wprowadzi bardziej skuteczną politykę w celu zwiększenia popytu wewnętrznego i otwarcia rynków.

Zapewnienia Li pojawiły się dzień po tym, jak agencja S&P Global obniżyła prognozę wzrostu gospodarczego Chin do 5,2 proc. w 2023 r., w porównaniu z wcześniejszymi szacunkami 5,5 proc.

W tym roku po raz pierwszy globalna agencja ratingowa obniżyła prognozy wzrostu PKB dla Chin, podążając za obniżonymi prognozami głównych banków inwestycyjnych, w tym Goldman Sachs.

"Myślę, że rynki nadal oczekują, że w lipcu pojawi się więcej bodźców - bardziej konkretnych rozwiązań, które ustabilizują gospodarkę i pobudzą ją w trzecim kwartale" - powiedział Steven Leung, dyrektor wykonawczy ds. sprzedaży instytucjonalnej UOB Kay Hian w Hongkongu.

Mike Henry, prezes BHP Group Ltd., wezwał chiński rząd do udzielenia większej pomocy na rynku mieszkaniowym, dodając, że ostatnie dane były niejednolite.

"Uważamy, że jest miejsce na trochę więcej wsparcia" - powiedział.

Metale przemysłowe zwyżkowały na początku roku, gdy Chiny ponownie otworzyły się po odrzuceniu polityki Covid Zero, ale w tym kwartale dane dotyczące produkcja i rynek nieruchomości rozczarowały rynki. Podczas gdy bank centralny obniżył stopy procentowe w tym miesiącu, aby pomóc gospodarce, inwestorzy spodziewają się dalszych kroków, chociaż nie jest jasne, czy wystarczą one do znacznego ożywienia wzrostu PKB.

"Po raz kolejny pojawiają się nieokiełznane oczekiwania na dalsze bodźce fiskalne" - powiedział Atilla Widnell, dyrektor zarządzający w Navigate Commodities.

Na zakończenie poprzedniej sesji na LME cena miedzi pozostała bez zmian na poziomie 8.391 USD za tonę.