Ceny rudy żelaza najniższe od 4 lat. A będzie gorzej

Ceny rudy żelaza do końca 2022 roku osiągną najniższy poziom w ciągu ostatnich czterech lat. Prawdopodobnie będą też spadać w przyszłym roku, bowiem Chiny i Europa ograniczą produkcję stali. Jednocześnie presja na dodatkowe dostawy będzie wzrastać.

Prognozy cen kluczowego składnika do produkcji stali wahają się od około 90 do 115 dolarów za tonę. Tylko w 2018 roku były niższe, gdy osiągnęły poziom 72,60 dol. za tonę.

- Covid-19 i spowolnienie w sektorze nieruchomości nadal obciążają popyt na stal w Chinach. Natomiast ceny w krajach zachodnich pozostaną niskie przez resztę roku z powodu słabego popytu, wysokiej inflacji oraz obaw przed recesją - zaznaczył Malan Wu, dyrektor ds. badań w firmie konsultingowej Wood Mackenzie.

Jak wskazuje Wyższy Urząd Górniczy w swoim przeglądzie wydarzeń mających miejsce w przemyśle wydobywczym, Australia, największy światowy eksporter rudy, przewiduje w tym roku spadek światowej produkcji stali o 0,6 proc. do 1,947 mld ton, uwzględniając spadki odpowiednio o 2 proc. i 7,1 proc. w Chinach oraz Unii Europejskiej.

„Rosnące globalne obawy o recesję oraz słabość w chińskim sektorze mieszkaniowym zmniejszyły w ostatnich miesiącach światowy popyt na stal i rudę żelaza” - podał rząd Australii w raporcie kwartalnym.

Chiny sprowadzają prawie 70 proc. rudy żelaza poprzez import morski, a około dwie trzecie tego dostarcza Australia. Załamanie cen rudy uderzyłoby w głównych producentów, takich jak BHP Group, Rio Tinto oraz Vale. Jednak niektórzy, np. BHP, największe na świecie przedsiębiorstwo górnicze, zachowują optymizm.

- Jesteśmy przekonani, że przynajmniej Chiny będą źródłem stabilności w nadchodzącym roku - powiedział Huw McKay, wiceprezes BHP ds. analiz rynkowych i ekonomii. Dodał przy tym, że zaufanie to wzmacnia determinacja Chin, aby wesprzeć swoją gospodarkę środkami stymulującymi, w przeciwieństwie do globalnego trendu zacieśniania. Analitycy J.P. Morgan obniżyli w zeszłym miesiącu prognozy cen rudy żelaza na przyszły rok ze 105 dol. do 94 dolarów.