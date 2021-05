Ceny szybują. Cyna - nowa gwiazda wśród metali

Choć znany już od ponad pięciu tysięcy lat, to właśnie teraz ten metal osiągnął apogeum cenowe. Od ponad dekady na rynku cyny występowały niedobory surowca, nic więc dziwnego, że biały metal kosztuje obecnie ponad 33,6 tys. dolarów za tonę.

Jednak w ostatnich latach nakłady na produkcję cyny nie nadążały za rosnącym zapotrzebowaniem na ten metal. Co więcej, jak zauważają specjaliści, nie wszyscy producenci są zainteresowani zwiększaniem oferty. Dotyczy to głównie firm chińskich.Według pojawiających się regularnie spekulacji, decyduje o tym Pekin. Chińskie władze, podobnie jak w przypadku metali ziem rzadkich, dość mocno sterują podażą cyny. I ma to oczywiście wpływ na ceny metalu.Rzecz jasna, możliwe jest zwiększenie podaży przez innych producentów - tyle że ci inwestują dość ostrożnie... Obawiają się, że w sytuacji rozpoczęcia dużych inwestycji Chiny mogą rzucić na rynek duże pule metalu, co stawiałoby pod znakiem zapytania opłacalność nowej inwestycji.Nie wszędzie także - ze względów prawnych - istnieje możliwość rozbudowy mocy wytwórczych. Produkcja cyny to proces bardzo energochłonny i emisyjny, to zaś powoduje, że np. w Unii Europejskiej także mógłby być nieopłacalny.Kiedy należy zatem spodziewać się spadku cen białego metalu? Na razie nic na to nie wskazuje, bo cyny jest zwyczajnie zbyt mało.