Ceny ważnego metalu na wielkiej huśtawce. Czegoś takiego dawno nie było

Wieloletnie maksima lub nawet historyczne rekordy cenowe biło w tym roku wiele metali. Bardzo drogi był m.in. cynk, który jeszcze w kwietniu kosztował w Londyńskiej Giełdzie Metali ponad 4500 dolarów za tonę, żeby spaść do około 2900 dolarów i wspiąć się już znacznie powyżej 3500 dolarów za tonę. Taka jest cena niepewności.

Wiosną ceny kluczowych metali rosły, bo m.in. spadały ich zapasy.

Z kolei spadek cen metali wywołały m.in. obawy o globalną recesję.

Cynk na tle innych metali trzyma się dość mocno.

W kwietniu 2022 na Londyńskiej Giełdzie Metali tona cynku na rynku spotowym kosztowała ponad 4500 dolarów, a na początku stycznia 2022 cynk, który używany jest do galwanizacji stali, był tam do kupienia po cenie mniejszej niż 3600 dolarów za tonę.

Spadek zapasów, wysokie ceny prądu

- Zapasy cynku gwałtownie spadły, a sytuacja europejskich hut się pogarsza. Wysokie ceny energii sprawiają, że aby utrzymać dodatnie marże, producenci metalu zmuszeni są podwyższać ceny cynku - komentował sytuację analityk ANZ Soni Kumari.

W raporcie agencja Fitch twierdziła, że ceny metali są wyższe także ze względu na premię wojenną i możliwe dla branży następstwa wynikające z napaści Rosji na Ukrainę. Dodatkowo, w kwietniu 2022 na rynku cynku narastały obawy o podaż.

Ale marsz w górę cen cynku i innych metali został powstrzymany. Cynk na rynku spotowym Londyńskiej Giełdy Metali spadł mniej więcej w połowie lipca poniżej 3000 dolarów za tonę.

Ceny metali barometrem globalnej gospodarki

To był czas kiedy spadające ceny metali skłaniały analityków i publicystów do refleksji nad tym, czy spadające ceny metali to zapowiedź recesji. „ Czy tańsze surowce zwiastują recesję?”- pytał The Economist.

Reuters na początku trzeciej dekady czerwca 2022 wskazywał, że cynk na LME stracił 20 proc. w ciągu ostatnich dwóch miesięcy podobnie jak inne metale dotknięte obawami o spowolnienie w Chinach i potencjalną globalną recesję.

Ale notowania na LME wskazują, że mniej więcej od połowy lipca 2022 ceny cynku na rynku spotowym ponownie zaczęły piąć się w górę sięgając 4 sierpnia znacznie ponad 3500 dolarów za tonę.

Przy tym ceny cynku na tle cen niektórych innych metali bazowych trzymają się dość mocno.

Ceny cynku na rynku spotowym LME wg notowań z 4 sierpnia 2022 były nadal o prawie 21 proc. większe niż rok wcześniej i 0,4 proc. mniejsze niż na początku roku. Tego samego dnia miedź z ceną 7720 dolarów za tonę była prawie o 21 proc. tańsza niż na początku rok i około 18 proc. tańsza niż rok wcześniej.

Najważniejsze zastosowanie technologiczne cynku to pokrywanie nim blach stalowych (stal ocynkowana), w celu uodpornienia na korozję; jest też składnikiem wielu stopów, np. mosiądzu, tombaku (z miedzią) i znalu (z glinem). Stosowany jest także w ogniwach elektrycznych