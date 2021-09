Ceny węgla koksowego oszalały. Nawet 700 dol. za tonę

Wobec wywołanego przez pandemię niedoboru wyrobów hutniczych ceny poszły do góry nawet o 150 proc. To prawdziwe trzęsienie ziemi. Zdaniem Marka Serafina, prezesa Koksowni Częstochowa Nowa, ta sytuacja nie jest wcale korzystna dla producentów. Co gorsza, prawdziwe szaleństwo dotknęło rynek węgla koksowego.