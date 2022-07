Chile chce podwyższyć podatki dla producentów miedzi, w tym dla KGHM

Minister finansów Chile, Mario Marcel, przedstawił ustawę o reformie podatkowej, która zwiększa opłaty licencyjne za wydobycie miedzi dla firm, które produkują ponad 50 tys. ton rocznie i podnosi podatki dla osób o wysokich dochodach, aby sfinansować proponowane przez rząd programy i reformy społeczne. W przyszłości oznaczać to będzie także wyższy podatek dla naszego KGHM.

Wydobycie miedzi w Chile będzie kosztowniejsze.

Nowymi opłatami mają zostać obłożeni wszyscy producenci wydobywający powyżej 50 tys. ton miedzi rocznie.

Na razie ewentualne skutki planów podatkowych rządu są analizowane.

Chile jest największym na świecie producentem miedzi i jest domem dla globalnych gigantów, takich jak: Codelco, BHP, Anglo American Glencore i Antofagasta. Swoją kopalnie ma tam także nasz KGHM. Zakład w Sierra Gorda produkuje rocznie grubo ponad 100 tys. ton miedzi, oznacza to, że również i nasz koncern czekają wyższe opłaty, choć nie natychmiast.

- Proponowane rozwiązanie zapewni wzrost przychodów z opłat koncesyjnych i większe dochody państwa z górnictwa - powiedział Mario Marcel. Jego zdaniem, mimo wzrostu opłat, kompanie górnicze będą miały wystarczające dochody, aby dalej w Chile inwestować.

Jak informuje ministerstwo finansów, plan składa się z dwóch elementów. Jednym z nich jest podatek ad valorem w wysokości od 1 do 2 proc. dla firm, które produkują od 50 tys. do 200 tys. ton czystej miedzi rocznie (w tej grupie znalazłby się nasz KGHM), oraz stawka od 1 do 4 proc. dla tych, które produkują ponad 200 tys. ton.

Drugi składnik to stawka od 2 do 32 proc. od zysków ze sprzedaży miedzi.

Ustawa ma na celu podniesienie o 4,1 proc. PKB w ciągu czterech lat, przy czym 0,7 proc. trafi do nowego, tworzonego przez państwo funduszu emerytalnego.

Propozycja podnosi również podatki od osób o wysokich dochodach, zyski kapitałowe i wprowadza nowy podatek majątkowy dla obywateli posiadających aktywa o wartości ponad 5 milionów dolarów.

Minister finansów zauważył, że Chile, ze wskaźnikiem poboru podatków wynoszącym 20,7 proc. PKB, jest poniżej mediany OECD wynoszącej 34,7 proc.

- Historycznie niewiele krajów osiągnęło dobrobyt gospodarczy przy niskim obciążeniu podatkowym - powiedział Marcel, dodając, że 97 procent podatników nie będzie dotkniętych tą propozycją.

Na razie brak jest oficjalnej reakcji firm miedziowych. Propozycja jest bowiem nowa i poddawana analizie. Z pierwszych wypowiedzi wynika, że wszystko będzie zależało od szczegółów. Szczególnie istotna jest kwestia podatku od zysków ze sprzedaży miedzi. Pojawiają się obawy, że wysoka stawka może oznaczać nieopłacalność pracy niektórych kopalń, zwłaszcza tych wydobywających miedź drożej.

W przypadku naszego KGHM sytuacja jest dość skomplikowana. Na razie nasza spółka wciąż bowiem z zysków dokonuje zwrotu nakładów poniesionych na budowę Sierra Gorda. Pomiędzy KGHM i stroną chilijską obowiązuje specjalna umowa przewidująca karencję podatkowa dla KGHM