Chile dało zgodę na rozbudowę dużej kopalni miedzi

Kanadyjska spółka górnicza Lundin Mining otrzymała zgodę władz lokalnych na rozbudowę kopalni miedzi Candelaria w Chile. Decyzja w sprawie tej kopalni budziła duże zainteresowanie całej chilijskiej branży górniczej.

Chile, po lewicowym zwrocie w polityce wewnętrznej, stało się dla branży górniczej trudniejszym obszarem do prowadzenia działalności. Firmy skarżą się na wysokie podatki, coraz bardziej restrykcyjne prawo dotyczące wydobycie.

Do tego doszły zapowiedzi niektórych polityków co do potrzeby zrewidowania zasad obowiązujących przy udzielaniu koncesji.

Nic więc dziwnego, że w tych okolicznościach firmy obawiają się, czy będą otrzymywać zgodę na rozbudowę już istniejących zakładów.

Jak okazało się w przypadku kopalni Candelaria, urzędnicy przychylili się do wniosku kanadyjskiej firmy.

- Zgoda na rozbudowę pozwoli wydłużyć żywotność Candelarii do 2040 roku, czyli o 10 lat dłużej niż szacowano w poprzedniej ocenie - informuje Lundin.

Firma z Vancouver, trzeci co do wielkości producent miedzi w Kanadzie, spodziewa się, że ostateczne pozwolenia otrzyma jeszcze w październiku.

Kompleks Candelaria obejmuje kopalnie miedzi Candelaria i Ojos del Salado w północnym regionie Atacama w Chile. W obu zakładach produkowane są koncentraty miedzi z kopalń odkrywkowych i podziemnych.

Oczekuje się, że w tym roku kompleks wyprodukuje 145 000-155 000 ton miedzi i 85 000-90 000 uncji złota.

Lundin Mining jest pośrednim właścicielem 80 proc. kompleksu Candelaria, a resztę posiada japoński Sumitomo.