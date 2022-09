Chile dokręca podatkową śrubę. KGHM zapłaci miliony

Już 13 września chilijski parlament ma głosować nad nowymi stawkami podatkowymi dla branży górniczej. Propozycje budzą wśród górniczych firm poważne obawy. Socjalistyczny prezydent próbował przekonać do nowych rozwiązań branżę. Bez skutku.

Produkcja miedzi w Chile będzie znacznie droższa w efekcie nowych stawek podatkowych.

Lewicowa administracja nie zamierza uwzględnić postulatów branży górniczej.

Dla części kopalń wysokie podatki oznaczają walkę o przetrwanie. Nowe daniny mogą dotknąć również spółkę KGHM w Chile.

Po tym, jak Gabriel Boric, ultralewicowy kandydat, wygrał ubiegłoroczne wybory prezydenckie w Chile, było wiadomo, że dojdzie do nowelizacji przepisów podatkowych dla branży górniczej. Firmy płacić miały więcej, by "sprawiedliwie” dzielić się zyskami z chilijskim społeczeństwem.

Branża ostrzegała, że zbyt wysokie podatki zamiast zwiększyć przychody z branży, spowodują ich spadek, bo firmy będą ograniczać produkcję. Teraz ziszcza się jeden z najczarniejszych scenariuszy.

Najwyższe podatki na świecie

Proponowane rozwiązania przewidują od 1 do 2 proc. podatku od sprzedaży dla firm, które produkują od 50 tys. do 200 tys. ton miedzi rocznie (w tym przedziale znajduje się także spółka KGHM w Chile) oraz od 1 proc. do 4 proc. dla tych, które produkują ponad 200 tys. ton.

Dodatkowo firmy górnicze produkujące ponad 50 tys. ton miedzi podlegałyby również podatkowi od zysków operacyjnych w wysokości od 2 do 32 proc., przy zastosowaniu ruchomej skali cen miedzi od 2 do 5 dol. za funt.

Co to w praktyce oznacza? W niektórych przypadkach kopalnie mogą być nierentowne. Mniejsze zakłady balansujące na krawędzi 50 tys. ton produkcji będą robiły wszystko, aby nie przekroczyć granicy wydobycia, co oznacza ograniczanie wydobyciem czy nawet redukcję zatrudnienia.

- Sektor wydobywczy nie został wysłuchany podczas opracowywania reformy podatkowej kraju, a propozycje rządu są ekstremalne i dogmatyczne - skomentował plany polityków Diego Hernandez, prezes Sonami, stowarzyszenia skupiającego firmy górnicze działające z Chile.

Na razie skutków zmian systemu podatkowego nie powinien odczuć KGHM - do czasu, aż zwrócą się nakłady poniesione na budowę kopalni w Sierra Gorda.

Później eldorado dla naszej spółki się skończy.

Przy wydobyciu na poziomie 100 tys. ton, sam podatek przy średniej cenie miedzi mógłby w przypadku Sierra Gorda sięgnąć między 8 a 16 mln dol. Do tego dochodzi trudny obecnie do oszacowania podatek od zysków operacyjnych. A przecież KGHM należy do średnich firm. Jeszcze wyższe podatki zapłacą najwięksi.

Agencja ratingowa Fitch podała w tym tygodniu, że całkowite podatki dla firm wydobywczych wzrosną o około 20 punktów procentowych, czyli blisko 60 proc. zysków przed opodatkowaniem, w porównaniu z obecną średnią tantiem, która wynosi około 40 proc.

- Jeśli ustawa zostanie zatwierdzona w obecnej formie, Chile będzie miało jedno z najwyższych obciążeń podatkowych na świecie, nakładając dodatkową opłatę na już zagrożoną branżę - napisali analitycy Fitch.

Wiele kopalń będzie miało kłopoty

Jak twierdzi branża, obecne propozycje podatkowe to przepis na krach wielu chilijskich kopalń miedzi.

Temat ten został podjęty w obecnym tygodniu podczas gali zorganizowanej przez Sonami, w której uczestniczył prezydent Boric. Przemawiając na wspomnianej gali, powiedział, że przemysł historycznie nie był skłonny do zawierania porozumień z rządem w zakresie dzielenia się bogactwem. Nowe przepisy to zmieniają. Jednak zdaniem branży w taki sposób, iż dla części kopalń w Chile nie ma przyszłości.

Zmianom mają także ulec zasady przyznawania licencji na wydobycie minerałów w Chile. Proponowane rozwiązania w praktyce uniemożliwiają budowę dużych, a więc najbardziej efektywnych ekonomicznie zakładów.

Chile to największy na świecie producent miedzi. Produkuje 5,6 mln ton tego metalu rocznie, ale ma potencjał do wytworzenia 7-8 mln ton, jeśli projekty, które są obecnie w przygotowaniu, otrzymają zielone światło.

Krajowa produkcja miedzi ostatnio spada, odnotowując w lipcu spadek o 8,6 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku, do 430 028 ton - podała w środę krajowa agencja statystyczna INE.

