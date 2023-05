Chile wprowadza nowe podatki miedziowe, ale KGHM mógł ucierpieć bardziej

Chilijski senat zatwierdził ustawę dotyczącą nowych opłat koncesyjnych. Wbrew wcześniejszym obawom podwyżka podatków nie jest aż tak wysoka jak się spodziewano. To dobra informacja dla polskiego koncernu KGHM.

Senat Chile przyjął nowe podatki dla producentów miedzi.

Stawki są niższe niż wcześniej się obawiano.

Ostatecznie w Chile będą nieco wyższe stawki podatkowe niż w sąsiednim Peru.

Znowelizowana propozycja nakłada zryczałtowany podatek ad valorem (katastralny) w wysokości 1 proc. na przedsiębiorstwa miedziowe, które produkują ponad 50 000 ton rocznie.

Dodatkowe opłaty licencyjne byłyby oceniane według stawek wahających się od 8 proc. do 26 proc. w oparciu o marże operacyjne firm wydobywczych, a nie czego wcześniej się obawiano uzależnione tylko od cen miedzi.

Podatki niższe niż obawiała się branża górnicza w Chile

Co ważne, amortyzacja a także koszty zaopatrzenia i robocizny byłyby brane pod uwagę przy obliczaniu marży operacyjnej. Teraz przyjęte przepisy wrócą do izby niższej parlamentu, aby zostać ostatecznie uchwalone.

- To był niezwykle ważny krok w pozyskiwaniu funduszy na szczeblu regionalnym - powiedział minister finansów Chile Mario Marcel po głosowaniu. Jego zdaniem nowe przepisy dają czytelną informacja co do tego, czy w Chile warto inwestować.

Na początku tego tygodnia rząd poinformował, że osiągnął porozumienie z senatorami w sprawie obniżenia najwyższej stawki podatkowej do 46,5 proc. z 47 proc. dla firm produkujących ponad 80 000 ton drobnoziarnistej miedzi rocznie i 45,5 proc. dla produkcji w przedziale 50 000 - 80 000 ton. .

Według oficjalnych danych nowa opłata licencyjna za wydobycie wydobycia zasiliłaby kasę samorządów w kwocie około 1,5 miliarda dolarów rocznie, z czego 450 milionów dolarów zostanie rozdzielone między samorządy regionalne na wydatki socjalne.

Władze zadowolone, ale sąsiad Chile - Peru pobiera niższe opłaty

Minister górnictwa Marcela Hernando powiedziała w czwartek (11 maja), że jest zadowolona z tego, jak wygląda projekt ustawy.

- Bardzo się cieszę, że ustawa skieruje ważny zastrzyk zasobów nie tylko na obszary, na których ma miejsce wydobycie, ale także do najbiedniejszych społeczności - powiedział Hernando.

Analitycy zwracają uwagę, że choć podwyżka podatków nie będzie aż tak duża, jak spodziewali się pesymiści, to jednak firmy w Chile zapłacą wyższe podatki niż w sąsiednim Peru. Tam branża płaci podatek w wysokości od 41 proc. do 44 proc. od zysku operacyjnego.

Zmiana stawek podatkowych początkowo nie dotknie naszego KGHM. Należy pamiętać, że spółka dopiero odzyskuje zainwestowane w Chile pieniądze. Jednak później będzie już podlegała pod nowe przepisy. Przypadająca na nią część produkcji z kopalni Sierra Gorda to 55 proc. wydobycia. Oznacza to, że spółka znajdzie się w gronie płatników objętych niższą stawką.