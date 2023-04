Chile wprowadzi górny limit podatków dla kopalni Sierra Gorda

Uzyskaliśmy zapewnienie od ministra finansów Chile, że nasze postulaty będą wzięte pod uwagę; zostanie wprowadzony górny limit opodatkowania, szczególnie takich firm, jak kopalnia Sierra Gorda, w której większość udział ma KGHM - podał wicepremier, szef MAP Jacek Sasin.

Pierwotny projekt chilijskiej ustawy zakładał radykalne zwiększenie do 3 proc. podatku górniczego od wartości wyprodukowanej miedzi (tj. od przychodów, bez uwzględnienia kosztów firmy).

Obecny projekt został złagodzony i zakłada opodatkowanie hybrydowe: 1 proc. od wartości sprzedaży miedzi oraz opodatkowanie zysku z działalności operacyjnej.

Poważnie traktujemy tę inwestycję w Sierra Gorda, dlatego rozmawiam z rządem Chile, abyśmy tutaj dobrze współpracowali i stwarzali bardzo dobre warunki do rozwoju tej kopalni - podkreślił Jacek Sasin.

Sasin: Sierra Gorda zapłaci w podatkach nie więcej niż 50 proc. zysków

"Uzyskaliśmy zapewnienie od ministra finansów w Chile, że nasze postulaty zostaną wzięte pod uwagę i w najbliższym czasie zostaną ogłoszone nowe propozycje. Zostanie wprowadzony górny limit opodatkowania, szczególnie dla takich firm jak kopalnia Sierra Gorda, która posiada małą zawartość miedzi w kruszywie. Suma wszystkich podatków nie będzie mogła przekraczać 50 proc. zysków" - wskazał cytowany w komunikacie MAP wicepremier Jacek Sasin po spotkaniu z ministrem finansów Chile Panem Mario Marcelem.

Ocenił, że to "bardzo ważna deklaracja".

Jak podano, tematem spotkania wicepremiera Jacka Sasina z ministrem finansów Chile było m.in. inwestowanie w górnictwo. Rząd tego kraju zamierza zmienić górnicze prawo podatkowe tzw. Royalty Minero.

"Jeśli chodzi o inwestycje w Sierra Gorda to wiele zależy od otoczenia zewnętrznego, dlatego rozmawiamy z przedstawicielami rządu i parlamentu chilijskiego, o tym jak zmiany procedowane w prawie będą wpływały na pracę kopalni i nasze plany" - mówi Sasin, cytowany w komunikacie.

Chile łagodzi projektowaną ustawę o opodatkowaniu firm górniczych

Resort przypomniał, że pierwotny projekt ustawy zakładał radykalne zwiększenie do 3 proc. podatku górniczego od wartości wyprodukowanej miedzi (tj. od przychodów, bez uwzględnienia kosztów firmy). Eksperci ocenili, że mogłoby to bardzo negatywnie wpłynąć na cały sektor wydobywczy. "Swoją racje w tej sprawie zgłosili także przedstawiciele Sierra Gorda SCM, argumentując, że są firmą, która działa według najwyższych standardów zrównoważonej produkcji i ochrony środowiska. Wspiera lokalną społeczność oraz realizuje liczne projekty z edukacji, kultury, sportu, zdrowia i bezpieczeństwa" - podał resort.

Jak dodał, obecny projekt został złagodzony i zakłada opodatkowanie hybrydowe: 1 proc. od wartości sprzedaży miedzi oraz opodatkowanie zysku z działalności operacyjnej (tj. po odliczeniu kosztów przedsiębiorstwa). Kolejną ważną kwestią jest wyjaśnienie, jak w nowym prawie uregulowana zostanie możliwość odliczania przez firmę strat, zmiany w kodeksie pracy (polegające na godzinowym skróceniu tygodnia pracy) oraz sposób wynagradzania pracowników.

"Poważnie traktujemy tę inwestycję w Sierra Gorda, dlatego rozmawiam z rządem Chile, abyśmy tutaj dobrze współpracowali i stwarzali bardzo dobre warunki do rozwoju tej kopalni" - dodał wicepremier.

Ministerstwo podało, że podczas spotkania "udało się osiągnąć zadowalające deklaracje dotyczące podtrzymania umowy, która dotyczy Sierra Gorda. Chodzi o niewprowadzenie nowych, niekorzystnych rozwiązań podatkowych aż do 2029 roku".

Sasin: inwestycje chilijskie KGHM są w tej chwili zabezpieczone

"Pan Minister zapewnił nas, że podczas przedstawiania nowej wersji ustawy będą uwzględnione nasze oczekiwania. Wydaje się, że po tych deklaracjach, które udało się uzyskać, inwestycje chilijskie są w tej chwili zabezpieczone" - wskazał Jacek Sasin.

Resort poinformował, że aktualnie projekt jest analizowany w senackiej Komisji Finansów i po rozpatrzeniu zostanie przekazany ponownie do Izby Deputowanych. Według zamierzeń rządu miałby być on głosowany jeszcze w tym miesiącu, stąd rozmowy wicepremiera Jacka Sasina z senator Luz Eliana Ebensperger Orrego, przewodniczącą senackiej Komisji Górnictwa i Energii - dodano.

"W ramach wyzwań związanych z transformacją energetyczną, miedź zyskuje strategiczne znaczenie. Już dziś, KGHM dysponuje złożami, które oceniane są na 40 mln ton miedzi na całym świecie. To daje Polsce znaczącą pozycję na rynku światowym" - podkreśliło MAP.

Sasin zwrócił uwagę, że "KGHM to jedna z przodujących polskich firm dająca zatrudnienie bardzo wielu osobom i przynosząca znaczące wpływy do budżetu Państwa. W interesie Polski i Polaków jest, żeby ta firma się rozwijała i przynosiła jeszcze większe dochody do budżetu państwa".

Sasin: KGHM będzie dalej inwestował w Chile w najbliższej przyszłości

Wicepremier Sasin podkreślił, że efekty spotkania z ministrem finansów Chile (Mario Marcel Cullell - red.) ocenia jako obiecujące. "Przyjechaliśmy do Santiago, dlatego że rząd chilijski zaplanował niekorzystne zmiany podatkowe, niekorzystne dla KGHM, niekorzystne dla kopalni Sierra Gorda, która, przypomnę, jest największą inwestycją zagraniczną polską, inwestycją zagraniczną nie tylko KGHM-u" - wskazał.

Jak zaznaczył Sasin, wiele na to wskazuje, że KGHM będzie inwestował w Chile w najbliższej przyszłości. "Plany są, są przygotowane konkretne propozycje dużych inwestycji o wartości ponad 1 mld dol." - stwierdził minister. Zaznaczył, że "aby te inwestycje mogły stać się faktem, konieczne jest zapewnienie stabilności otoczenia prawnego, podatkowego dla działania Sierra Gorda".

"Nie możemy inwestować w momencie, gdy istnieje niebezpieczeństwo tak radykalnych zmian w otoczenie podatkowe" - powiedział Sasin PAP. "Na pewno będziemy się uważnie przyglądać, co dzieje się w tej sprawie w Chile, będziemy czekać na spełnienie tych zapowiedzi, które dzisiaj usłyszałem z ust ministra finansów, że procedowane projekty będą zmodyfikowane w kierunku naszych oczekiwań" - zaznaczył.

Według Ministerstwa Aktywów Państwowych KGHM chce rozszerzać w Chile swoją działalność, planując budowę czwartej linii produkcyjnej, której celem ma być zwiększenie mocy przerobowych zakładu do 160 tys. ton dziennie. Inwestycja, jak wskazano, przyczyniłaby się do rozwoju firmy i zwiększenia zatrudnienia w regionie. "Ostateczna decyzja o realizacji inwestycji jest uzależniona od tego, czy i w jakim stopniu zmieni się sytuacja ekonomiczna firmy w wyniku nowego prawa i reformy podatkowej w Chile" - poinformował resort.