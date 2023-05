Chilijska kopalnia KGHM może kryć ogromny skarb

Przez długi okres budowa i uruchomienie przez KGHM kopalni Sierra Gorda w Chile było kontestowane. Przeciwni byli związkowcy i część polityków. Te kluczowe aktywa naszej miedziowej spółki być może kryją jeszcze wielki skarb.

Chilijski zakład KGHM radzi sobie bardzo dobrze.

Kopalnia produkuje miedź najtaniej w całej firmie.

Możliwe jest, że złoże jest dużo większe, niż zakładano.

Kopalnia Sierra Gorda została oficjalnie uruchomiona jesienią 2014 roku. Kierowany przez Herberta Wirtha zarząd KGHM zapowiadał, że będzie to skok jakościowy, a sama kopalnia przyniesie wielkie profity. Zarazem menadżer zaznaczał, że zyski nie przyjdą natychmiast, a zanim do tego dojdzie, zakład położony 100 km od Antofagasty będzie wymagał inwestycji.

Obaj udziałowcy projektu (55 proc. ma do dziś nasz KGHM, pozostałe miał Sumitomo - obecnie South32) zdecydowali się na prace, a sama inwestycja rozpoczęła się pod koniec pierwszej dekady obecnego stulecia.

W naszym kraju warta miliardy dolarów inwestycja budziła spore kontrowersje. Kłótnia o sens posiadania przez KGHM kopalni w Chile zbiegła się z wyborami parlamentarnymi 2015 roku i zmianą rządów. Zresztą, jeszcze kilka lat temu pojawiały się pomysły, żeby kopalnię po prostu sprzedać. Tymczasem obecnie zakład to nie tylko najtaniej produkująca miedź jednostka KGHM, ale także poważny generator zysku. Co więcej, być może kryje jeszcze ogromny skarb.

Gdy minęły problemy z małą produkcją i brakiem "twardej ręki"

Pierwszym problemem, z jakim KGHM zmierzył się w Sierra Gorda, były kwestie zarządzania. Odmienna kultura korporacyjna to jedno. Krytykowano także w samej spółce zbyt liberalny nadzór nad kopalnią.

Jednak największym problemem była po prostu zbyt mała produkcja, co przy dość znacznych kosztach stałych, w tym obsłudze finansowania inwestycji, powodowało, że kopalnia przez kilka lat generowała straty.

Dopiero od kilku kwartałów przynosi znaczące zyski i wpłaca do kasy KGHM konkretne kwoty. Aby to osiągnąć, konieczne było usunięcie tzw. wąskich gardeł produkcyjnych. Zresztą, jak mówi Mirosław Kidoń wiceprezes KGHM ds. aktywów zagranicznych (w przeszłości generalny menadżer kopalni), usuwanie słabości ciągów technologicznych wciąż trwa.

- Obecnie Sierra Gorda to modelowa kopalnia, a wielu specjalistów ją odwiedza - mówi prezes KGHM Tomasz Zdzikot.

Jak udało się to osiągnąć? Zakład jest jednym z dwóch tego typu w Chile, które do procesów technologicznych wykorzystują wodę pobieraną bezpośrednio z oceanu. To obniżyło koszty funkcjonowania spółki. Innym niespotykanym rozwiązaniem jest to, że w całości zakład napędza "zielona energia". W kontekście drogich paliw to dla spółki także superrozwiązanie.

Czym to skutkuje? Po raz kolejny Sierra Gorda okazała się najlepszym zakładem górniczym w KGHM pod względem kosztów jednostkowych. Dobitnie pokazują to wyniki za pierwszy kwartał obecnego roku.

Koszt tzw. C1 (koszt produkcji miedzi płatnej uwzględniający koszty wydobycia i przerobu urobku, koszty transportu, podatek od wydobycia niektórych kopalin i jeszcze kilka innych - przyp. aut.), dla funta miedzi z Sierra Gorda wynosił w tym okresie 1,48 dol., czyli był wyższy o 10 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Co ważne, wzrost był efektem niższej ilości sprzedanej miedzi, wyższych cen paliw i usług, kompensowany wyższą kapitalizacją kosztów związanych z usuwaniem nadkładu i wyższym odliczeniom z tytułu przychodów ze sprzedaży metali towarzyszących.

Czy w przypadku utrzymania poziomu produkcji koszt jednostkowy utrzymałby się na ubiegłorocznym poziomie? Pewnie nie, ale byłby jeszcze niższy.

Dla porównania ten sam koszt w polskich kopalniach KGHM wyniósł 3,08 dol., oznacza to wzrost rok do roku o 28 proc. Nawet, jeśli w koszcie odejmiemy podatek od kopalin, to i tak polskie kopalnie KGHM produkowały miedź w cenie 1,95 dol. za funt.

Przy tym warto zauważyć jeszcze jedną rzecz. Nawet jak na warunki Chile Sierra Gorda ma niską zawartość miedzi w złożu - około 0,4 proc., podczas gdy średnia dla Chile wynosi 0,8 proc. Mimo tego jest kopalnią zyskowną. Trudno tu nie docenić pracowników i szefów spółki, którzy ostatecznie, zamiast pozbyć się zakładu, zdecydowali się po prostu na rygorystyczne nim zarządzanie.

Zresztą, jak przyznał mi chcący zachować anonimowość polski analityk zajmujący się KGHM, miedziowa spółka musiała się nauczyć zarządzania innym typem kopalni.

Czy Sierra Gorda to jeden wielki zasób miedzi i molibdenu?

Być może teraz, po latach inwestycji i zmartwień, kopalnia odwdzięczy się jeszcze dodatkowym bonusem.

Jak mówi wicperezes Kidoń, spółka pracuje nad tym, aby zwiększyć produkcję. Przy okazji czynione są dodatkowe badania terenów wokół kopalni, żeby zweryfikować, czy są tam złoża innych metali.

Wiceprezes Kidoń przyznaje, że nie. Sierra Gorda stoi miedzią, molibdenem i niewielkimi ilościami złota. Jednak istotne jest coś innego.

W toku planowania kopalni wytyczono tzw. pit (najprościej chodzi o teren odkrywki - nazwany Domeyko - od Ignacego Domeyki). Wstępnie zakładano, że możliwe są jeszcze cztery takie odkrywki.

Jednak teraz poważnie branże jest pod uwagę, że cały teren kopalni mógłby być jednym wielkim pitem. Czy tak jest? Obecnie trudno z całą pewnością to stwierdzić, bo musiałyby zostać przeprowadzone konkretne i dość kosztowne badania. Jednak geolodzy skłaniają się ku temu, że faktycznie wszędzie pod warstwą nadkładu może kryć się skała z liczącą się zawartością miedzi.

Czy to oznacza, że Sierra Gorda zostanie rozbudowana? Na razie nie otrzymaliśmy odpowiedzi na to pytanie.

Miedziowa spółka informuje, ze prowadzi rozmowy z drugim udziałowcem, australijskim South32. Na razie nie chce mówić o szczegółach, choć przyznaje, że Australijczycy są zadowoleni z tego, jak się w kopalni rozwija sytuacja.

Być może teraz na wiążące decyzje jest po prostu zbyt wcześnie. Jednak miedź to główny metal transformacji energetycznej. Być może okaże się, że Sierra Gorda stanie się dużo większym skarbem, niż ma to miejsce obecnie.