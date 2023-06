Chilijskie państwo przejmuje częściową kontrolę nad wydobyciem litu

Prezydent Chile Gabriel Boric uczynił Codelco, państwowego potentata wydobycia miedzi, odpowiedzialnym za kontrolę nad rynkiem wydobycia litu. Chile jest jego drugim największym producentem na świecie po Australii.

Popyt na lit rośnie lawinowo ze względu na rozwój rynku samochodów elektrycznych. Pierwiastek jest potrzebny m.in. właśnie do budowy samochodowych baterii. Państwowe Codelco (Corporacion Nacional del Cobre) będzie odpowiedzialne za koordynacje współpracy z zagranicznymi firmami chcącymi wydobywać lit w Chile. Chęć rozpoczęcia jego wydobycia zapowiadał choćby KGHM Polska Miedź.

Decyzja prezydenta Chile Gabriela Borica jest podyktowana chęcią kontroli chilijskiego rynku litu, tak by nie tylko firmy wydobywające pierwiastka były tego finansowymi beneficjentami. Teraz podmioty zagraniczne, aby wydobywać lit, będą musiały wchodzić w partnerstwo z chilijskim koncernem państwowym. Krok Borica ma na celu skłonienie ich do tego, by robiły to jeszcze zanim wygasną ich obecne kontrakty na wydobycie cennego pierwiastka.

Chilijczycy wydobywają pierwiastek z odparowywania solankowych stawów, które znajdują się na dużych wysokościach. Chrapkę na chilijski lit mają przede wszystkim koncerny motoryzacyjne takie jakie Tesla czy BWM.

Codelco zamierza również w najbliższym czasie zwiększyć produkcję miedzi, która ostatnio dramatycznie spadała, osiągając najniższy poziom od 25 lat. W związku ze zmianami kompetencji państwowego giganta doszło również do zmian kadrowych. 14 czerwca, po roku pracy, ze stanowiskiem prezesa firmy pożegnał się André Sougarret, a zastąpił go Maximo Pacheco, były minister energii Chile.

Codelco rozpoczęło już rozmowy z niektórymi firmami na temat warunków przedłużenia licencji na wydobycie litu na nowych warunkach. Chociaż chilijski gigant na razie nie zapowiedział częściowej nacjonalizacji wydobycia miedzi, eksperci przewidują, że Gabriel Boric może chcieć zastosować tu podobną politykę jak wobec litu.