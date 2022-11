Chińczycy latami po cichu wykupywali górnictwo. Rząd Kanady mówi basta

W co najmniej 27 kanadyjskich firmach górniczych zajmujących się pierwiastkami krytycznymi udziałowcami są zaangażowani inwestorzy z Chin. Zdaniem ekspertów to kolejna próba Pekinu na "miękkiego" sterowania rynkiem kluczowych surowców.

Pośrednio w kanadyjskie kopalnie inwestował chiński rząd.

Pojawiają się obawy, czy spółki z chińskimi udziałowcami będą działały według rynkowych reguł.

Brak chińskich inwestorów może oznaczać mniejszy napływ funduszy na inwestycje.

Jak podaje Bloomberg, ponad dwa tuziny spółek publicznych, w tym tak znaczących jak Teck Resources, Ivanhoe Mines i First Quantum Minerals, ma udziałowców powiązanych z Chinami. Rząd w Ottawie mówi basta: przyciąganie takich inwestorów lub zachęcanie ich do zwiększania swoich udziałów będzie teraz znacznie trudniejsze.

Pekin od lat inwestuje w kanadyjskie kopalnie cennych surowców

Chińskie zaangażowanie w kanadyjskie spółki górnicze ma miejsce co najmniej od dekady. Chińscy inwestorzy przez podstawione firmy lub fundusze angażują duże środki w kanadyjskie górnictwo. Dlaczego tam? Kanada jest jednym z kilku tylko na świecie krajów mających liczące się złoża praktycznie wszystkich pierwiastków, w tym tak obecnie poszukiwanych metali ziem rzadkich. Dodatkowo ze względu na obszar (Kanada to drugie co do wielkości pod względem powierzchni państwo na świecie) wiele terenów może kryć jeszcze ogromne bogactwo. Do tego dochodzą przejrzyste i rynkowe zasady inwestowania.

To wszystko wykorzystywali Chińczycy. Według danych zebranych przez Bloomberga chińskie firmy były zaangażowane w 89 ogłoszonych przejęć i inwestycji w kanadyjskie firmy metalurgiczne i wydobywcze w ciągu ostatniej dekady. Wartość tych transakcji to 14 miliardów dolarów.

Wiele z nich obejmowało firmy zajmujące się m.in. takimi metalami jak kobalt, miedź czy nikiel.

Są one niezbędnymi składnikami akumulatorów pojazdów elektrycznych, paneli słonecznych i turbin wiatrowych, a zabezpieczenie dostępu ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia ryzyka wąskich gardeł i niedoborów dostaw.

Chińskie inwestycje, forpoczta wpływów ekonomicznych i politycznych

Dlaczego kanadyjski rząd nie chce chińskich inwestorów?

Dzieje się tak z dwóch głównych powodów. Dane giełdowe pokazują, że Teck, który produkuje miedź i cynk w kopalniach w Ameryce Północnej i Południowej, wymienia jako swojego głównego udziałowca państwowy fundusz majątkowy China Investment Corp. Ivanhoe Mines założona przez miliardera i magnata wydobywczego Roberta Friedlanda, do kluczowych akcjonariuszy zalicza chińską Zijin Mining Group i jej spółkę zależną Citic Metal Group.

Ponieważ w praktyce chińskie firmy są zależne całkowicie od rządu i działają tylko w quasi-rynkowych warunkach, kanadyjscy urzędnicy obawiają się, że Pekin może naciskać na działania firm górniczych w wygodnym dla niego scenariuszu i realizować pośrednio chińską politykę.

Drugim powodem obaw jest to, że w przypadku pierwiastków ziem rzadkich uzyskanie prymatu przez Chiny skutkuje presją na rynek. W przeszłości zdarzało się, że Chińczycy manipulowali dostawami niektórych rzadkich surowców. Raz - pozwalało to im wpływać na ceny. Dwa - potrafili rzucić na rynek partię surowca, aby obniżyć jego cenę, a w efekcie spowodować, że zachodnie projekty inwestycyjne „nie spinały” się finansowo.

Nic więc dziwnego, że Kanada zdecydowała się na zaostrzenie przepisów dotyczących inwestycji w najważniejsze minerały w kraju, co utrudni zagranicznym przedsiębiorstwom państwowym dokonywanie przejęć lub inwestowanie w przemysł.

Wszelkie transakcje w tym sektorze podlegają teraz rygorystycznemu nadzorowi bezpieczeństwa narodowego, jeśli widoczne jest zagraniczne zaangażowanie.

-Kierunek polityki dotyczy przyszłych transakcji – powiedział Alex Wellstead, rzecznik kanadyjskiego ministra przemysłu.

Część analityków wskazuje na skutki, jakie wywoła kanadyjska polityka. Po pierwsze Pekin może zastosować gospodarczy odwet. Po drugie chińskie inwestycje oznaczały napływ znacznej ilości gotówki, a teraz kanadyjskiej branży górniczej będzie o to trudniej.