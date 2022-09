Chińczycy pomogą zbudować w Indonezji hutę niklu

Indonezyjski koncern PT Vale Indonesia i chiński Huayou Cobalt Company podpisały umowę na budowę nowej huty. Będzie wytwarzać nikiel metodą ługowania kwasem pod wysokim ciśnieniem (HPAL). Inwestycja ta ma docelowo produkować rocznie 60 tys. ton niklu w formie półproduktu.

Zapraszamy na Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING (18-20 października 2022 r.) pod patronatem WNP.PL w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Rejestracja trwa!

Nikiel ma liczne zastosowania.

Surowiec ten wykorzystywany jest na przykład w produkcji akumulatorów do pojazdów napędzanych prądem (EV).

Huta, która powstanie w Sorowako w południowej części Sulawesi (d. Celebes), to już kolejny wspólny projekt obu korporacji, które w kwietniu podpisały umowę na podobną instalację w Pomalaa oraz realizują też inwestycję w Bahodopi. Obie lokalizacje znajdują się również w południowej części Sulawesi.

Wszystkie instalacje zgodnie z obietnicami PT Vale mają unikać wykorzystywania energii pochodzącej z węgla, będąc zasilanymi turbinami wodnymi lub gazem. Co więcej korporacja zainwestowała w budowę szkółki leśnej w pobliżu planowanej inwestycji, aby podkreślić swoje zaangażowanie w ochronę środowiska.

Instalacje takie jak ta w Sorowako przyczynia się do dalszego rozwoju przemysłu w Indonezji, który już w 2021 r. odnotował 23-procentowy wzrost. Tym samym wyspiarski kraj wyrasta na jednego z potentatów w zakresie produktów w przemyśle elektromobilnym szczególnie w odniesieniu do akumulatorów stanowiących jeden z najważniejszych komponentów pojazdów elektrycznych.

Jest to szczególnie zaskakujące biorąc pod uwagę, że sama Indonezja nie posiada specjalnie dużej ilości samochodów elektrycznych w użyciu. Ze względu na dofinansowane paliwo do silników spalinowych, którego Indonezja również jest eksporterem, nie ma wewnętrznej presji ekonomicznej na elektryfikację transportu.

Indonezja ma ambicję na rozwój przemysłu związanego z elektromobilnością

Znaczenie Indonezji jako wytwórcy półproduktów związanych z elektromobilnością jest bezpośrednim następstwem decyzji zakazującej od 2020 r. eksportu nieprzetworzonych rud niklu, w ramach serii podobnych zakazów eksportu nieprzetworzonych surowców. Decyzje te spotykały się początkowo z ogromnym sceptycyzmem ekonomistów. Przyniosły jednak spodziewany przez rząd efekt, umożliwiając znaczące wzmocnienie przemysłu indonezyjskiego.

Jednocześnie Indonezja przystąpiła do bloku handlowego RCEP, gromadzącego 10 państw ASEAN i pięciu ich znaczących partnerów handlowych: Australii, Nowej Zelandii, Japonii, Korei Południowej i - oczywiście - Chin. Latem parlament indonezyjski ratyfikował umowę o wolnym handlu, która może znacznie ułatwić wymianę w regionie i wzmocnić wewnątrzregionalne łańcuchy dostaw.

Chiny rozbudowują przemysł Indonezji i umacniają się w regionie

Należy przy tym nadmienić, że ogromną rolę w procesie rozbudowy przemysłu Indonezji odgrywają firmy z Chin. Nie jest to jednak wynikiem preferencji politycznych, ale z faktu, że firmy zachodnie nie są zainteresowane współpracą i inwestycjami na warunkach indonezyjskich. Prowadzi to jednak do wzrostu znaczenia Chin w regionie Azji Południowo-Wschodniej, na którego przychylności zależy także krajom Zachodu.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma

Zobacz nasze nowe ustalenia. W każdym województwie powstanie hurtownia węgla. Prezes zdradza nam plany...