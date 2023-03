Chiny podwoiły zakupy rosyjskiego aluminium

Zakupy rosyjskiego aluminium przez Chiny niemal podwoiły się w ostatnim roku. Pekin dla Moskwy stał się głównym pośrednikiem w handlu tym lekkim metalem.

Import rafinowanego aluminium z Rosji wzrósł o 94 proc. do około 538 600 ton metrycznych między marcem 2022 a lutym 2023 w stosunku do poprzednich 12 miesięcy, wynika z chińskich danych celnych. To rekordowy roczny wolumen w takim okresie.

Tak duży eksport rosyjskiego aluminium do Chin spowodowany jest tym, że wielu tradycyjnych odbiorców metalu z Rosji zrezygnowało z jego zakupów. To efekt rosyjskiej napaści na Ukrainę i związanych z tym sankcji.

Z punktu widzenia Rosji Chiny stały się naturalnym odbiorcą aluminium, zwłaszcza że i tak to właśnie ten kraj jest największym na świecie konsumentem tego metalu.

Inna sprawa, ile Rosjanie otrzymują za dostawy. Część specjalistów uważa, ceny aluminium wysyłanego do Chin są znacznie niższe od cen w kontraktach z zachodnimi odbiorcami. By zachować bowiem płynność finansowa, muszą się godzić na proponowane przez Chińczyków stawki. A Pekin na rosyjskim aluminium dobrze zarabia. Jeszcze niedawno ponad połowa aluminium przechodziła przez chiński rynek, teraz może to być nawet 60 proc.