Chiny rozpoczynają produkcję stali przy użyciu wodoru na skalę przemysłową

Jialong Group uruchomiła zakład produkujący na skalę przemysłową surówkę metodą redukcji bezpośredniej za pomocą wodoru. Ma wytwarzać 300 000 ton stali rocznie. Chińskie firmy budują kolejne, jeszcze większe instalacje bezpośredniej redukcji.

Chiny chcą ograniczać emisje

Rząd naciska na dekarbonizację

BHP podobną umowę podpisała w listopadzie ubiegłego roku z China Baowu, największym producentem stali na świecie. Umowę z Baowu zawarto na 5 lat i ma ona wartość 35 mln dolarów, podczas gdy trzyletnia umowa z HBIS ma wartość 15 mln dolarów. Obydwie są elementem ogłoszonego przez BHP w 2019 roku programu inwestycji klimatycznych o łącznej wartości 400 mln dolarów.Chiny zachęcają swoje firmy metalurgiczne do wykorzystania wodoru. W końcu ubiegłego roku Ministerstwo Przemysłu i Informatyki przedstawiło projekt wytycznych, mających skłonić przemysł metalurgiczny do poprawy jakości stali i zmniejszenia uciążliwości branży dla środowiska.Niedawno Li Xinchuang, główny inżynier i sekretarz partii w Chińskim Instytucie Planowania i Badań Przemysłu Metalurgicznego, powiedział, że transformacja chińskiego przemysłu stalowego w kierunku rozwoju niskoemisyjnego jest konieczna. Zasugerował przyjęcie restrykcyjnych środków ochrony środowiska, w tym wysokich norm emisji dwutlenku węgla i zużycia energii, a także zredukowania namiaru w produkcji stali. Przyjęte regulacje powinny jego zdaniem zachęcać do produkcji wysokiej jakości stali i sprzyjać eliminowaniu z rynku przestarzałych technologii.Czytaj także: Chiny znów rozpędzają produkcję stali na kilka następnych lat Podobnie jak na całym świecie nadzieją dla hutnictwa ma być wodór i wykorzystanie pelletyzacji rudy żelaza, co pozwoli na wyeliminowanie koksowni i spiekalni. Li Xinchuang mówił także o konieczności zwiększenia produkcji stali ze złomu, co znacznie ogranicza emisje szkodliwych substancji i gazów cieplarnianych.Chiny szacują, że szczyt emisji CO2 przejdą do 2025 roku, a w ciągu kolejnej pięciolatki ich poziom uda się ograniczyć o 30 proc. Chińska gospodarka ma się stać neutralna ekologicznie do 2060 roku. Wielu ekspertów podkreśla jednak, że na razie droga do tego celu nie została jasno nakreślona. Przemysł stalowy dopowiada za 15 proc. emisji CO2 w chińskim przemyśle.