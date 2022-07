Chiny tworzą nowego giganta w przemyśle wydobywczym

Jak wskazują analitycy z ING THINK, po dotkliwej dla gospodarki polityce “zero covid”, chiński rząd próbuje utrzymać wzrost gospodarczy, na poziomie 5,5 proc. PKB. W tym celu próbuje zastosować znaną metodę polegającą na rozpoczęciu dużych inwestycji infrastrukturalnych. Tym razem jednak istnieje szansa, że potrzebna do budowy stal będzie w niższej cenie, pomimo ogólnego wzrostu jej produkcji. Przyczyną ma być nowy państwowy gigant.

19 lipca br. została formalnie ustanowiona nowa państwowa spółka o nazwie China Mineral Resources Group. Jej siedziba znajdować się będzie w Xionang New Area w prowincji Hebei, w północno-wschodnich Chinach, a zarejestrowany kapitał wynosi 20 mld juanów, czyli ok. 3 mld dolarów amerykańskich.

Prezesem nowo powstałej spółki został 57-letni Yao Lin, który do niedawna pełnił analogiczną funkcję w również państwowej Aluminium Corporation of China. Pozostałe stanowiska kierownicze mają zająć menedżerowie z m. in. China Minmetals Corporation, China Baowu Steel Group Corporation, czy Ansteel Group Corporation. Co interesujące, wśród nich znaleźć się mają członkowie Narodowej Komisji Rozwoju i Reform, głównego organu planistycznego ChRL.

Nowopowstała spółka będzie działać w obszarze eksploracji złóż surowców mineralnych, ich eksportu i importu, jak również będzie świadczyć usługi z zakresu zarządzania łańcuchami dostaw. Ma też być odpowiedzialna za inwestycje zagraniczne.

Jednak jej głównym zadaniem będzie wzmocnienie pozycji negocjacyjnej chińskich importerów rudy żelaza, którzy wcześniej działając osobno nie mieli takiego wpływu na cenę, Działanie pod jednym szyldem ma zmienić obraz tej sytuacji, a co za tym idzie zapewnić bezpieczeństwa dostaw dla rodzimych producentów stali.

Jest to o tyle istotne, że wedle danych The Observatory of Economic Complexity Chiny jako kraj są największym importem rudy żelaza na świecie, przyjmując ok. 90 mln ton tego surowca miesięcznie, głównie z Australii. Stanowi to blisko 65 proc. całkowitego zapotrzebowania Chin.

Tak duży udział importu wynika z faktu, że chińskie złoża są w większości niskiej jakości, a część kopalń jest na wyczerpaniu. Prowadzi to do sytuacji, kiedy import tego surowca, zwłaszcza w przybrzeżnych prowincjach jest bardziej opłacalny niż jego transport, np. z zachodu kraju. Jak twierdzi Wang Guoqing z Beijing Lange Steel Information Center, dzięki nowej spółce będzie możliwy scentralizowany zakup, co obniży koszty produkcji i zwiększy fundusze na dalszy rozwój i innowacje, a w dłuższej perspektywie przełoży się na poprawę konkurencyjności chińskich przedsiębiorstw.

