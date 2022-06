Chiny w stalowym dołku. Popyt rośnie wolniej niż miał, a ceny spadają szybciej

Ten rok nie jest dobry dla chińskiej stali. Produkcja rok do roku spadła niemal o jedną dziesiątą. Ostatnie dni to okres dalszego spadku cen stali, a co za tym idzie cen rudy żelaza i zapotrzebowania na koks. Na razie oznak poprawy nie widać.

Produkcja stali w Chinach spadła w maju o 3,5 proc., a w pierwszych 5 miesiącach o 8,7 proc.

Wśród 18 stalochłonnych gałęzi chińskiej gospodarki w maju tylko w segmencie infrastruktury energetycznej odnotowano wzrost zużycia stali.

Część chińskich pieców zostaje wygaszona, ale w budowie są nowe, bardziej efektywne huty o mocach ponad 340 mln ton rocznie.

Według opublikowanych przez Wordlsteel danych, od początku roku chińska produkcja stali wyraźnie spada. Co prawda w maju największy światowy producent był na 5. miejscu (spadek rok do roku o 3,5 proc.), ale łącznie w pięciu pierwszych miesiącach roku już na drugim. Wyprodukowane od początku roku 435 mln ton to o 8,7 proc. mniej niż przed rokiem. Więcej (10,8 proc.) stracił tylko Iran, ale tam produkcja wyniosła 11,4 mln ton, co stawia ten kraj na końcu pierwszej dziesiątki światowych producentów stali.

Przygotowany przez SP Global Platts index zużycia stali, oparty na podawanych przez chińskie Narodowe Biuro Statystyczne wynikach produkcji 18 stalochłonnych gałęzi gospodarki wykazał, że w maju tylko w segmencie infrastruktury energetycznej odnotowano wzrost zużycia stali. Liczba sprzedanych samochodów wolno rośnie i według analityków w czerwcu może wrócić na poziom sprzed roku. Na razie jest o 4 proc. niższa. Dość dobre wyniki całego sektora pchają w górę firmy produkujące części i podzespoły, które według statystyk niemal wróciły do ubiegłorocznych poziomów sprzedaży. Pozostałe branże, jak sprzedaż samochodów, mogą to zrobić w czerwcu.

Koksownie nie chcą obniżać cen - tną produkcję

Tąpnięcie na stalowym rynku odbija się na poziomie zamówień węgla koksowego i koksu. Spadek cen stali powoduje, że huty chcą obniżenia cen koksu. Koksownie zaś raczej widzą możliwość zmniejszenia produkcji niż cen. Zapewne patrzą m.in. na rynek rudy żelaza, na którym z powodu spadającego popytu ceny spadły do poziomów z pierwszego tygodnia grudnia ubiegłego roku.

Według ostatniego komunikatu stowarzyszenia przemysłu koksowniczego China Coking Industry Association (CCIA) producenci koksu powinni raczej ciąć produkcję niż ceny. Zdaniem CCIA firmy powinny stosować zasadę, by nie produkować ze startą i nie sprzedawać bez zysku. Obecne propozycje cen koksu płynące z branży stalowej oznaczają, zdaniem CCIA, że większość koksowni na każdej tonie koksu traciłoby 450 juanów, czyli ok. 63,9 euro. CCIA radzi też koksowniom, by skupiły się na obsłudze tych klientów, którzy najlepiej płacą.

Przemysł duszony przez politykę walki z pandemią

Ceny stali na giełdzie w Szanghaju spadły ostatnio do poziomów najniższych od 4 miesięcy, co zdaniem analityków jest wynikiem nadprodukcji stali. W ostatnich trzech miesiącach chiński przemysł był mocno ograniczany przez surową politykę zatrzymywania pandemii, a w przypadku branży budowlanej przez mocne deszcze, wstrzymujące prace na budowach. Póki co ta polityka wciąż obowiązuje, więc analitycy obawiają się czy uda się chińskiemu przemysłowi zwiększyć produkcję.

W przypadku hut na razie raczej mamy do czynienia z jej ograniczaniem, prowadzącym nawet do wyłączania niektórych wielkich pieców, aby ograniczyć koszty.

Według danych z Global Steel Plant Tracker firmy Global Energy Monitor, w chińskim hutnictwie zagrożone mogą być aktywa o wartości 518 mld dolarów. Nie znaczy to jednak, że Chiny zmniejszają produkcję – w miejsce likwidowanych przestarzałych pieców stawiają lub projektują nowoczesne, emitujące znacznie mniej zanieczyszczeń wielkie piece. Według GEM chodzi o piece o łącznej mocy produkcyjnej nawet 345,3 mln ton rocznie.