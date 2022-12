Chiny wywrócą do góry nogami handel cennym surowcem

Chiny zamierzają wywrócić do góry nogami handel rudą żelaza o wartości 160 miliardów dolarów.

Pekin intensyfikuje swoje wysiłki na rzecz zwiększenia kontroli nad zasobami naturalnymi.

Nowa państwowa firma o nazwie China Mineral Resources Group ma szansę stać się największym na świecie nabywcą rudy żelaza już w 2023 roku, kiedy rozpocznie konsolidację zakupów w imieniu około 20 największych chińskich producentów stali, w tym lidera China Baowu Steel Group Corp.

China Mineral Resources Group rozpoczęła już rozmowy na temat kontraktów na dostawy z czołowymi producentami: Rio Tinto Group, Vale oraz BHP Group.

Chcą konsolidacji zakupów dla ogromnego chińskiego przemysłu stalowego

Posunięcie w kierunku konsolidacji zakupów dla ogromnego chińskiego przemysłu stalowego zapewni China Mineral Resources Group bezprecedensową siłę negocjacyjną w zakresie rudy żelaza, a nowa firma planuje zyskiwać rabaty w stosunku do obowiązujących cen rynkowych.

Jest to jedna z wielu prób podjętych przez Chiny w celu zwiększenia swojego wpływu na światowe rynki i ceny.

Jak wskazuje Mining.com, przedstawiciele głównych firm wydobywających rudę żelaza zostali poinformowani o zmianach przez chińskich urzędników podczas ostatnich spotkań.

Oczekuje się, że obecna struktura terminowych umów na dostawy, w których producenci stali składają zamówienia kwartalnie i używają indeksu spot do ustalania cen, będzie kontynuowana a CMRG przejmie na początek odpowiedzialność za niektóre kontrakty.

Chiny, które odpowiadają za około trzy czwarte światowego importu rudy żelaza, od dawna narzekają, że czołowe firmy wydobywające rudę żelaza mają zbyt dużą władzę, ponieważ podaż surowca jest mocno skoncentrowana: trzej najwięksi producenci kontrolują ponad połowę światowego eksportu.

CMRG powstała w lipcu 2022 roku, aby kupować surowce dla gigantycznego krajowego przemysłu stalowego w Chinach, ale nie jest jasne, jak szybko zacznie działać, ani też jak duża część zakupów w branży zostanie scentralizowana.

Zakupy realizowane przez CMRG byłyby największą zmianą na rynku rudy żelaza od 2010 roku, kiedy to producenci pod przewodnictwem BHP wykorzystali przepychankę o dostawy, aby przełamać 40-letni system sprzedaży rudy żelaza po ustalonej cenie rocznej, argumentując wówczas, że ceny powinny być ustalane na podstawie danych rynkowych.

Nierównowaga sił między światowymi gigantami wydobywczymi a rozdrobnionym chińskim przemysłem stalowym

Obecny plan Chin polega na przeniesieniu z czasem wszystkich kontraktów terminowych na dostawy dla wiodących producentów stali do CMRG. Firma działał by jako agent producentów stali.

Jak zaznaczono w Mining.com, Pekin od dawna wskazuje na nierównowagę sił między światowymi gigantami wydobywczymi z jednej strony a rozdrobnionym chińskim przemysłem stalowym z drugiej. Kraj importuje 1,1 miliarda ton rudy żelaza rocznie, aby zaopatrywać około pięćset hut.

Kiedy w lipcu 2022 roku utworzono CMRG, to nie było o tym zbyt głośno. W Pekinie skonsolidowaną platformę zakupu surowców postrzegają jako sposób na wzmocnienie pozycji negocjacyjnej kraju w nieprzyjaznym środowisku międzynarodowym. Jak dotąd CMRG nie zyskało globalnej uwagi. Kierownictwo firm wydobywających rudę wydały niewiele publicznych komentarzy na temat firmy, głównie ograniczających się do ostatnich postów w chińskich mediach społecznościowych, w których zobowiązali się do współpracy z nowym graczem.