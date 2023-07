Wprowadzony przez Chiny w poniedziałek nowy system licencjonowania eksportu, dwóch rzadkich pierwiastków galu i germanu to nowa odsłona wojny handlowej Waszyngtonu i Pekinu. Paradoksalnie dla odbiorców pierwiastków to świetne wieści.

Decyzja Chin w sprawie germanu i galu ma wpłynąć na politykę USA.

Skutek decyzji Pekinu może być odwrotny od oczekiwanego.

Pekin pokazuje, że może użyć dostaw surowców jako broni.

Do ogłoszenia nowych zasad handlu galem i germanem nieprzypadkowo doszło właśnie teraz. Miało ono miejsce na kilka dni przed wizytą w Pekinie sekretarz skarbu USA Janet Yellen. Eksperci są zgodni, że te działania mają wymusić na Stanach Zjednoczonych zniesienie niektórych przepisów dotyczących kontroli eksportu przez USA.

Chiny dokładnie wiedziały, gdzie Amerykanie mają czułe miejsce

Chodzi o te zapisy, które utrudniają lub wręcz uniemożliwiają Chinom zakup w USA, a także u niektórych zachodnich producentów, chipów, półproduktów do ich wytwarzania, a przede wszystkim maszyn służących do produkcji półprzewodników.

Nakładając takie ograniczenia w poprzednich miesiącach USA i ich sojusznicy uderzyli w chińskie plany dotyczące sztucznej inteligencji, rozwoju własnej technologii półprzewodników i wielu zaawansowanych technologicznie branż.

Chiny, decydując się na german i gal, wybrały precyzyjnie kierunek swego uderzenia. Problem w tym, że przy światowej produkcji germanu na poziomie 140 ton (dane za 2021 rok), aż 95 ton tego półmetalu pochodziło z Chin.

Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w przypadku galu. Przy rocznej produkcji światowej na poziomie 200 ton aż 95 proc. tego metalu pochodzi z Chin.

- To część gry wet za wet, którą ChRL prowadzi z USA i ich sojusznikami - komentuje sytuację, cytowany przez azjatyckie media Ja Ian Chong, profesor nauk politycznych na National University of Singapore.

Cios dotkliwy, ale może dosięgnąć samych Chińczyków

Paradoksalnie, choć chińskie uderzenie zostało starannie zaplanowane, to może chybić. Co więcej, może przynieść straty samemu Pekinowi.

- Początkowy szok może z czasem minąć, a jeśli te ograniczenia będą się utrzymywać, rynki i firmy dostosują się do zmian – tłumaczy naukowiec.

W czym rzecz?

Dotychczasowa polityka Chin skupiała się na przejmowaniu aktywów związanych z produkcją pierwiastków rzadkich. Często nawet perspektywiczne inwestycje nie były rozwijane, a Pekin faktycznie sterował podażą pierwiastków. Utrzymywał wysokie ceny pierwiastków, jednak w przypadku planów inwestycyjnych ogłaszanych przez zachodnie firmy, zwiększał produkcję, by obniżyć ceny.

W ten sposób blokował nowe niezależne projekty lub utrudniał dojście przez nie do rentowności. Pozwoliło to Chińczykom na zdobycie rynku i uzależnienie od siebie wielu odbiorców.

Jednak - zdaniem ekspertów - obecny krok nie pozostawi już czołowych europejskich, tajwańskich, amerykańskich oraz japońskich i koreańskich odbiorców pierwiastków rzadkich bezczynnymi. Ci skupią się na zdobyciu własnego zaplecza surowcowego.

Powtórzy się sytuacja z 2010 roku. Wówczas Pekin tymczasowo wstrzymał eksport do Japonii w reakcji na kolizję chińskiej łodzi rybackiej z japońską strażą przybrzeżną w pobliżu wysp, do których oba kraje zgłosiły roszczenia.

Ten incydent zapoczątkował wyścig w poszukiwaniu alternatywnych dostaw z Chin. Według US Geological Survey produkcja w Australii i USA następnie wzrosła, co spowodowało spadek udziału Chin w produkcji wydobywczej pierwiastków ziem rzadkich z 98 proc. w 2010 roku do 70 proc. w ubiegłym.

- Obecna decyzja tylko przyspieszy działania zachodnich koncernów - uważa Roy Lee, wiceminister spraw zagranicznych Tajwanu.