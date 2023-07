Kluczowe dla rozwoju nowych technologii są pierwiastki ziem rzadkich. Chiny, potęga w tej dziedzinie, chciały ich użyć jako ekonomicznej broni. Tymczasem rynek się załamuje.

Pierwiastki ziem rzadkich są wykorzystywane w nowoczesnej produkcji, przede wszystkim związanej z cyfryzacją gospodarki i transformacją energetyki, w elektromobilności, elektronice, telekomunikacji, przemyśle obronnym.

Chiny są głównym dostawcą deficytowych w świecie pierwiastków i próbują wykorzystać swoją pozycję.

Ewentualny szantaż Pekinu może się jednak obrócić przeciwko chińskim firmom i całej chińskiej gospodarce.

Ceny wielu pierwiastków i produktów powstających z ich wykorzystaniem spadły w ostatnich dniach do poziomu najniższego od trzech lat. I tak na przykład cena stopu aluminiowego z dodatkiem neodymu i prazeodymu (dwa z 17 metali ziem rzadkich) spadła z ponad 220 dol. za kilogram do 73,5 dol. Podobnie jest w przypadku kilku innych pierwiastków.

Partia ma swoją linię, a producenci pierwiastków nie chcą się dostosować i robią swoje

To, że Chiny manipulują podażą pierwiastków ziem rzadkich i minerałów, wiadomo od lat. Najnowszą tego odsłoną była niedawna zmiana przepisów dotyczących zgód eksportowych na eksport galu i germanu.

Ten pierwszy jest używany w szybkich chipach komputerowych, tworzywach sztucznych oraz w zastosowaniach wojskowych, takich jak noktowizory, a także czujniki obrazów satelitarnych. Gal jest używany w radarach i urządzeniach komunikacji radiowej, satelitach i diodach LED.

Działania Pekinu były podyktowane wyłącznie chęcią odwetu na zachodnich państwach. Te bowiem obawiając się chińskiej dominacji, zaczęły ograniczać eksport do Chin m.in. urządzeń do produkcji chipów, a także niektórych kluczowych komponentów.

Nieoczekiwanie jednak - wbrew intencjom chińskich władz - eksport wcale nie uległ zmniejszeniu. Co więcej, wielu ekspertów wątpi, czy chińskim władzom uda się go ograniczyć. Przeciwni są bowiem producenci, którzy obawiają się, że działania władz spowodują masowe zwolnienia pracowników.

Dodatkowo chińscy przedsiębiorcy obawiają się, że nie będą w stanie spłacać kredytów, dzięki którym zwiększali produkcję, a ta rosła w ostatnich latach znacząco.

Według Amerykańskiej Służby Geologicznej jeszcze w 2017 roku produkcja pierwiastków ziem rzadkich w Chinach (w tlenkach) wynosiła około 100 tys. ton. Cztery lata później było to już 150 tys. ton, a w ubiegłym roku około 200 tys. ton.

Zwiększenie produkcji odbyło się dzięki wielomiliardowym (w dolarach) inwestycjom. Teraz spłata przynajmniej części z nich może być z powodu rządowej polityki zagrożona.

Energetyka wiatrowa nie napędza już popytu na pierwiastki ziem rzadkich

To nie koniec chińskich problemów. Analitycy wskazują jeszcze na jedną kwestię, którą są inwestycje w odnawialne źródła energii.

Dlaczego to tak ważne? Aby to zrozumieć, trzeba zerknąć na głównych konsumentów pierwiastków ziem rzadkich. Jednym z najważniejszych ich odbiorców są producenci odnawialnych źródeł energii. Szacuje się, że co czwarta tona pierwiastków ziem rzadkich trafia właśnie do tego biznesu. Liczącymi odbiorcami są też producenci elektroniki, pojazdów elektrycznych, a reszta trafia już do bardzo zróżnicowanego grona konsumentów.

Tymczasem w sektorze odnawialnych źródeł energii, najważniejszym odbiorcy rzeczonych pierwiastków, dzieje się źle. Jak podaje w swoim raporcie Światowa Rada Energetyki Wiatrowej, choć moc zainstalowana siłowni wiatrowych w ubiegłym roku wzrosła o 77,6 GW, to rok wcześniej zainstalowanych mocy wiatraków przybyło aż 93,6 GW.

W praktyce ten kluczowy dla chińskich producentów rynek co prawda nie skurczył się, ale rósł znacznie poniżej oczekiwań. Jeśli do tego dołożymy działania producentów wiatraków mające na celu zmniejszenie uzależnienia od chińskich dostawców, sytuacja robi się dla Chińczyków trudna.

Chińczycy mogą próbować szantażować świat, ale przy tym sami poniosą dotkliwe straty

Nic więc dziwnego, że analitycy zastanawiają się, co dalej. Kluczowe jest bowiem pytanie, czy Pekin może sobie pozwolić na dalsze „ręczne sterowanie” podażą pierwiastków. Historia bowiem uczy, że choć na krótką metę skutkowało to podniesieniem cen i problemami odbiorców, to zarazem prowadziło do sukcesywnego zmniejszania się udziału Chin w światowym rynku tych pierwiastków.

Jeszcze gorszym scenariuszem jest to, że na Pekin mogą zostać nałożone kolejne sankcje w postaci „cichego zakazu” eksportu do Chin niektórych technologii. Co prawda mogłoby to jeszcze zaognić złe stosunki, zwłaszcza na linii Pekin - Waszyngton, ale z poważniejszymi problemami po chińskiej stronie konfliktu.