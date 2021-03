Chiny znów rozpędzają produkcję stali na kilka następnych lat

Według najnowszych danych Worldsteel w lutym Chiny powiększyły produkcję stali o jedną dziesiątą i - jak twierdzą tamtejsi analitycy - będzie ona przyrastała do 1,16 mld ton w 2025 roku (choć Pekin zapowiada redukcję poniżej osiągniętego w ub. r, 1 mld ton. Produkcja stali w USA i Unii Europejskiej tymczasem spadła niemal o jedną dziesiątą .

Ulf Zumkley, przewodniczący komitetu OECD ds. stali, stwierdził, że powiększająca się dysproporcja między rozwijaniem mocy produkcyjnych a produkcją to - w dużej mierze - wynik wspierania budowy nowych mocy przez państwowe firmy, w których nie bierze się pod uwagę warunków rynkowych. Stwierdził on, że chociaż przedsiębiorstwa państwowe „są skoncentrowane w niektórych regionach”, to ich działalność ma globalny zasięg i także w światowej skali powoduje zakłócenia na rynku. Komitet ds. stali OECD zapowiada bliższe przyjrzenie się tej sprawie i ujawnienie sposobów wspierania niektórych firm przez państwo.Czytaj także: Energetyka nie wytrzyma produkcji stali z wodoru W tle - oczywiście wojna handlowa, która z konfliktu na linii USA-Chiny staje się powoli konfrontacją wszystkich ze wszystkimi, a także problemy rynkowe spowodowane przez epidemię koronawirusa.- Pandemia miała negatywny wpływ na światową gospodarkę w ogóle, a w szczególności na rynek stali. Oprócz ryzyk związanych z pandemią, główne zagrożenia dla perspektyw tego rynku obejmują wpływ rosnącej globalnej nadwyżki mocy produkcyjnych, wspieranych przez szkodliwe dotacje rządowe i polityki inwestycyjne, które zagrażają długoterminowej rentowności producentów - i dlatego należy się nimi pilnie zająć - uważa Ulf Zumkley, cytowany przez serwis Steelguru.