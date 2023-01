Chiny zwiększają produkcję aluminium. Wykorzystują do tego tanią energię elektryczną

Roczna produkcja aluminium w Chinach w minionym roku wyniosła 40,2 miliona ton, wynika ze wstępnych danych przedstawionych przez Narodowe Biuro Statystyczne. Oznacza to wzrost o 4,5 procent rok do roku.

Zgodnie ze wstępnymi, szacunkowymi danymi przygotowanymi przez Narodowe Biuro Statystyczne, w 2022 roku chińskie odlewnie wyprodukowały 40,2 miliona ton aluminium, z czego 3,41 miliona ton to było tak zwane aluminium pierwotne. Oznacza to wzrost produkcji w stosunku do 2021 roku o 4,5 procent.

Stało się tak za sprawą uruchomienia nowych mocy produkcyjnych, złagodzeniem rygorów administracyjnych dotyczących dostaw energii elektrycznej oraz zwiększeniu importu złomów aluminiowych zwłaszcza z krajów azjatyckich.

W sytuacji, gdy europejskie odlewnie w Holandii, Niemczech, ale także na Słowacji i w Polsce ograniczają produkcję ze względu na bardzo wysokie ceny energii, w przypadku Chin zastosowano system dopłat, które częściowo pokrywają wyższe koszty. Możliwe to było dzięki zwiększeniu krajowej produkcji energii z węgla kamiennego.

Zamiast produkować w krajach Unii Europejskiej surowce niezbędne dla rozwoju gospodarczego i zielonego zwrotu w energetyce, znów uzależniamy się od chińskich dostaw. Na tym przykładzie widać brak koordynacji działań związanych z ograniczeniem emisji CO2 przez przemysł. Okazuje się, że ten sam poziom emisji na innym kontynencie Europejczyków mniej boli.

Dzięki utrzymującym się wysokim cenom spotowym na aluminium, przekraczającym w ostatnich miesiącach 2500 dolarów za tonę, zysk odlewni na jednej tonie przekroczył 42 dolary. W połączeniu z osłabieniem się chińskiego juana do waluty amerykańskiej pozwoliło to wypracować dodatkowe dochody.

W dzisiejszych notowaniach aluminium jest wyceniane na 2596 dolarów za tonę. Warto przypomnieć, że 7 marca 2022 roku, kilka dni po rosyjskiej agresji na Ukrainę cena skoczyła do 3956 dolarów za tonę.