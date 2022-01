Cło węglowe ma słuszne podstawy, ale skutki mogą być katastrofalne

- Ten rok będzie okresem rosnących kosztów energii, transportu i materiału wsadowego. Ewentualne wprowadzenie opłaty wyrównawczej CBAM to skomplikowany system z trudnym procesem weryfikacji. Mocne ograniczenie eksportu będzie katastrofalne dla europejskiego rynku, który na razie potrzebuje dostaw z krajów trzecich - ostrzega Iwona Dybał, prezes Polskiej Unii Dystrybutorów Stali.

- Bezpośredni wpływ stali z Chin na polski rynek jest znikomy. Stal z tego kierunku nie odgrywa żadnej roli dla naszej gospodarki. Jej napływ do Unii Europejskiej również od lat maleje, jeszcze 5 lat temu było to 6 mln ton rocznie, zaś rok temu już tylko 1 mln. Rok 2021 zakończy się podobnym wynikiem. To między innymi skutek wielu ograniczeń nałożonych przez Komisję Europejską, w tym środków ochronnych. Prowadzony obecnie ich przegląd ma wyjaśnić, czy Chiny nie obchodziły ich np. przez import wietnamski do UE, który w ciągu tego roku wzrósł o 1 mln ton.Czytaj także: Stal na huśtawce. Od zapaści po boom Prawdą jest, że w drugiej połowie bieżącego roku Chiny zmniejszyły produkcję do niespotykanych od lat poziomów. Również eksport, pozbawiony od sierpnia wsparcia rządowego w postaci rabatów, malał w drugiej połowie roku. Biorąc pod uwagę obecnie słabą kondycję chińskiego sektora budowalnego oraz zbliżające się zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie, należy zakładać, że w pierwszej połowie przyszłego roku niewiele się zmieni na tamtejszym rynku. Natomiast jestem pewna, że chińska produkcja powróci na ścieżkę wzrostu jeszcze w 2022. Jej wpływ, także na sytuacje w Unii Europejskiej, w wymiarze niebezpośrednim jest ogromny i zawsze należy pilnie śledzić, jak wyglądają przepływy stali z Chin.- Obecnie w dalszym ciągu produkcja automotive w znacznym stopniu jest ograniczona, co ma zasadnicze przełożenie na rynek stali. Zaburzenia łańcuchów dostaw, z którymi mamy do czynienia, w końcu się jednak ustabilizują i jestem pewna, że motoryzacja powróci do pełnych mocy. Pytanie, czy będzie to 2022, czy bardziej prawdopodobny 2023 rok.Czytaj także: Ceny stali oszalały. I należy się do tego przyzwyczaić W każdym przypadku oznaczać to będzie ponowne przejęcie znaczącej ilości wyrobów stalowych z rynku i może odnieść skutek podobny do tego, z którym mieliśmy do czynienia w końcówce 2020 roku i pierwszej połowie 2021. Wtedy to właśnie motoryzacja zapoczątkowała zmiany na rynku stali, boom na wyroby stalowe i rajd cenowy praktycznie wszystkich produktów.- Być może jestem pesymistką, ale nie wierzę, że prawdziwie zielona stal trafi do powszechnego użytku w najbliższym czasie. To wciąż w dużej mierze przyszłość, zwłaszcza jeśli dokładnie przyjrzymy się pośrednim emisjom generowanym przez taką „zieloną stal".Dziś nie ma masowego dostawcy zielonego produktu. Ponadto, czysta środowiskowo stal będzie kosztować znacząco więcej. Rynek nie jest na to w tej chwili gotowy. Proces budowania świadomości odbiorców dopiero się zaczyna. Natomiast w dłuższej perspektywie nie ma ucieczki od tego trendu.- Obawiam się, że będzie to czas rosnących kosztów związanych z energią, transportem i materiałem wsadowym. Rynek stali nie uniknie wpływu makrotendencji, z jakimi mamy obecnie do czynienia i które zapewne utrzymają się przez znaczną część roku 2022. To może być trudny okres dla wielu odbiorców stali, którzy w związku z wysokimi cenami w 2021 roku przekładali część realizacji na rok kolejny, który - jak wszystko wskazuje, może wcale nie być łatwiejszy.