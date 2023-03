CMC na zakupach. Koncern przejął dwie amerykańskie firmy

Koncern CMC kupił dwie amerykańskie firmy: producenta kabli sprężynujących Tendon Systems i firmę recyklingową Roane Metals Group. W pierwszym przypadku chodzi o powiększenie portfolio, w drugim o zwiększenie bezpieczeństwa dostaw surowców.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Tendon Systems to firma dostarczająca kable sprężające, kable barierowe i rozwiązania do renowacji betonu. Według CMC produkty i usługi Tendon „są wykorzystywane w różnych typach konstrukcji, w tym wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, parkingach, budynkach przemysłowych i wysokościowcach”.

Jak podkreśliła Barbara R. Smith, prezes CMC, przejęcie to uzupełnia ofertę firmy w zakresie kabli sprężających i wzmacnia jej pozycję na rynku. Kable sprężające, to cięgna wykonane ze stali lub materiału kompozytowego, zamontowane w konstrukcji betonowej lub innej i napięte w kontrolowany sposób. Są stosowane w połączeniu z prętami zbrojeniowymi, co sprawia, że połączenie CMC i Tendon Systems zapewni firmom „znaczące możliwości synergii”.

CMC nie podała wysokości transakcji. Poinformowano jedynie, że Tendon Systema w ubiegłym roku osiągnęła przychody w wysokości ok. 60 mln dolarów.

Na początku marca CMC przejęła także zajmującą się recyklingiem metali firmę Roane Metals Group. Dwa zakłady firmy w stanie Tennessee są w stanie przetworzyć rocznie 85 000 ton złomu żelaznego i metali nieżelaznych. W większości przetwarza złom żelaza podobnych gatunków, jakie CMC wykorzystuje w swoich walcowniach. Przejęcie firma ma być krokiem do zwiększanie bezpieczeństwa dostaw złomu dla CMC. Roane Metals Group została włączona w struktury dywizji CMC Recykling.