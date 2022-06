CMC ogłosiło bardzo dobre wyniki, zwłaszcza w Polsce

W trzecim kwartale roku finansowego amerykańska firma metalurgiczna CMC zwiększyła przychody o jedną trzecią, ale zyski więcej niż podwoiła. Wyniki huty w Zawierciu są jeszcze lepsze.

CMC w Zawierciu zanotowała wzrost wolumenu sprzedaży rok do roku o 17,8 proc., przy wzroście wartości sprzedaży o 58,6 proc.

Skorygowana EBITDA CMC Poland wyniosła 120,974 mln dolarów, co rok do roku stanowi wzrost aż o 142 proc.

Wynik EBITDA całego koncernu wzrósł o 110 proc.

W zakończonym 31 maja trzecim kwartale obecnego roku finansowego CMC zwiększyła przychody o 36 proc., do 2,515 mld dolarów. Wynik EBITDA (zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed odliczeniem odsetek, podatków i amortyzacji) wzrósł o 110 proc., sięgając 483,9 mln dolarów. Zysk netto zaś zwiększył się o 140 proc., dochodząc do 312,4 mln dolarów. To wynik wysokiej aktywności odbiorców stali oraz większego wzrostu cen wyrobów niż złomu, stanowiącego podstawowy surowiec koncernu.

W wypadku europejskiego oddziału koncernu, czyli huty CMC w Zawierciu, wzrost wolumenu sprzedaży rok do roku wyniósł 17,8 proc., natomiast wartość sprzedaży wzrosła o 58,6 proc., do 484,564 mln dolarów. Skorygowana EBITDA wyniosła 120,974 mln dolarów, co rok do roku stanowi wzrost aż o 142 proc.

Średnia cena sprzedaży wyniosła w trzecim kwartale 967 dolarów za tonę, zaś koszt tony złomu sięgnął 550 dolarów. Tym samym marża wyniosła 437 dolarów na tonie.

Biorąc pod uwagę wzrost cen – wartość tony sprzedanych produktów wzrosła o 303 dolary, zaś cena złomu o 154 dolary, co znaczy, że marża wzrosła o 149 dolarów.

W prezentacji dla inwestorów CMC zwraca uwagę na zmiany, jakie na skutek napaści Rosji na Ukrainę zaszły na polskim rynku. Średnia wielkość importu do Polski z Białorusi i Rosji wyrobów długich, w których specjalizuje się CMC Zawiercie w 5 wcześniejszych latach wynosiła 205 627 ton rocznie, podczas gdy z Turcji tylko 2 765 ton, co stanowiło odpowiednio 53 proc. i 1 proc. całkowitego importu wyrobów długich do Polski. Sankcje spowodowały zatrzymanie rosyjskiego i białoruskiego importu, a mogący być ich zastępstwem import z Turcji jest mniej korzystny, trudniejszy logistycznie do krajów Europy środkowej i wschodniej niż do południowej części Unii jak też zachodniej, gdzie bliżej statkami niż do Polski. Otwiera to dobre perspektywy dla stali z Zawiercia.

Huta niedawno uruchomiła trzecią linię walcowniczą, która w ciągu pierwszego roku działalności pozwoliła podnieść kwartalną wielkość sprzedaży wyrobów gotowych o 35 proc.

Barbara Smith, prezes CMC uważa, że korzystna koniunktura na rynku, a także wysokie marże (większy wzrost cen wyrobów niż kosztów złomu) będą wpływały także na wyniki firmy w czwartym kwartale roku finansowego, a niektóre wskaźniki zapowiadają dobry rok finansowy 2023 na rynku budowlanym.