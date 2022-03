CMC Poland chwali się historycznymi wynikami

CMC osiągnęło w drugim kwartale obecnego roku finansowego, zakończonym 28 lutego, najlepsze w swojej historii wyniki kwartalne. Mimo wzrostu kosztów polska huta koncernu niemal podwoiła wielkość sprzedaży, a wynik EBITDA zwiększyła pięciokrotnie.

Brak rosyjskich dostaw to szansa dla CMC

Barbara Smith zapowiedziała, że w trzecim kwartale spółka spodziewa się równie dobrych wyników, co jest związane m.in. z rozpoczęciem sezonu budowlanego.Według Barbary Smith firma nie odczuwa żadnych negatywnych skutków konfliktu, w postaci zakłócenia dostaw. Nie słabnie popyt zarówno na rynku polskim jak i niemieckim, które są dla CMC podstawowe w Europie – powiedziała Barbara Smith i zapewniła, że CMC wykorzystuje złom pozyskany z własnej sieci, więc nie powinna odczuć problemów, wynikających z braku dostaw slabów, które odbiły się na działalności części hut w UE.Barbara Smith zauważyła, że zatrzymanie importu stali z Rosji i Białorusi oraz osłabienie poziomu dostaw z Ukrainy zmniejszy dostępność wyrobów długich na europejskim rynku.Czytaj także: Ceny stali pod presją wojny i kosztów surowców - W latach 2020/2021 dostawy z Rosji, Białorusi i Ukrainy stanowiły 46 proc. importu stali zbrojeniowej do Unii Europejskiej, a w większym stopniu na rynku Europy Centralnej i Wschodniej. Kraje te zapewniały także 25 proc. importu prętów walcowanych i 33 proc. importu walcówki, Przerwanie dostaw z Rosji i Białorusi tworzy dla nas nowe możliwości. Jest za wcześnie, żeby powiedzieć, jak sytuacja wpłynie na rynek, ale widzimy to jako możliwość – powiedziała Barbara Smith, przyznała jednak, że trudno powiedzieć, jak w dłuższej perspektywie przedłużający się konflikt może wpłynąć na rynek.Barbara Smith powiedziała, że CMC Poland zapewniło schronienie grupie uchodźców, czasami robili to w swoich domach sami pracownicy, który także jeździli na granicę, aby przewieźć uchodźców do bezpiecznych miejsc.