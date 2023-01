CMC Poland podało kwartalne wyniki. Jaka będzie sytuacja huty Zawiercie?

CMC Zawiercie zwiększyło kwartalnie dostawy wyrobów niemal o jedną trzecią. W tym czasie wzrosły jednak koszty, a spadły ceny wyrobów. To odbiło się na zysku.

Huta CMC w Zawierciu zwiększyła dostawy stali o 29,6 proc., do 473 000 ton.

Wartość przychodów wzrosła o 23,3 proc., do 406,513 mln dolarów, ale wynik EBITDA spadł do 64,505 mln dolarów.

W sumie przychody koncernu wzrosły o 12.4 proc., do 2,227 mld dolarów, a skorygowana EBITDA o 28,2 proc. i sięgnęła 402,736 mln dolarów.

Commercial Metals Company (CMC) opublikowało wyniki finansowe pierwszego kwartału roku finansowego 2023, który zakończył się 30 listopada 2022 roku. Segment Europy, czyli huta w Zawierciu w tym czasie zwiększyła dostawy stali o 29,6 proc., do 473 000 ton. Według CMC był to drugi w kategorii „najlepszych kwartałów” polskiego oddziału spółki, co wynika z uruchomienia w lipcu 2021 trzeciej linii walcowniczej. Przy czym wielkość dostaw prętów zbrojeniowych niemal podwoiła się ze 103 000 ton w poprzednim roku finansowym do 204 000 ton w roku 2023.

W tym samym czasie średnia cena sprzedaży wyrobów spadła z 869 do 792 dolarów za tonę. Na rynku wzrosły także koszty, szczególnie energii, ale CMC deklaruje, że jej sytuacja kosztowa jest korzystna. W sumie wartość przychodów wzrosła o 23,3 proc., do 406,513 mln dolarów.

Skorygowana EBITDA ( zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych, podatków, amortyzacji) w pierwszym kwartale roku podatkowego 2023 była niższa o 19 proc. niż rok wcześniej i wyniosła 64,505 mln dolarów.

„Spadek był spowodowany nieznacznie niższą marżą na kosztach złomu, wyższymi kosztami energii, otrzymaniem w bieżącym roku rekompensaty z tytułu emisji CO2 w wysokości 9,5 mln dolarów w porównaniu do 15,5 mln dolarów w tym samym okresie roku poprzedniego oraz osłabieniem złotego w stosunku do dolara amerykańskiego” – czytamy w komunikacie CMC.

Poziomy zysków CMC Zawiercie pozostały "historycznie wysokie"

Koncern deklaruje, że mimo tego, poziomy zysków pozostały historycznie wysokie: wynik pierwszego kwartału fiskalnego 2023 był ponad dwukrotnie wyższy od średniej kwartalnej skorygowanej EBITDA z poprzednich 10 lat fiskalnych, z wyłączeniem wpływu rekompensat z tytułu emisji CO2.

W komunikacie CMC wskazało na to, że w tym okresie sytuacja na rynku budowlanym w Polsce notowała jeszcze umiarkowany wzrost, ale produkcja przemysłowa kurczyła się, podobnie jak w całej Europie Środkowej.

W sumie przychody koncernu w pierwszym kwartale roku finansowego 2023 wzrosły o 12.4 proc., do 2,227 mld dolarów. Skorygowana EBITDA zwiększyła się natomiast o 28,2 proc. i sięgnęła 402,736 mln dolarów. Zysk netto wzrósł o 12 proc., do 261,8 mln dolarów.

Koncern widzi dobre perspektywy na najbliższe miesiące

Barbara R. Smith, prezes CMC komentując wyniki powiedziała, że na pozycję segmentu amerykańskiego wpływał silny popyt, natomiast Europa na skorzystała dzięki dobrej pozycji kosztowej. Zdaniem Barbary Smith perspektywy na kolejne miesiące tego roku fiskalnego także są bardzo dobre.

„Chociaż przewidujemy, że niektóre sektory rynku budowlanego prawdopodobnie odczują skutki zmian stóp procentowych, oczekuje się, że obecne i nowe projekty reshoringu, a także rosnące poziomy wydatków na infrastrukturę będą wspierać wolumeny CMC w Ameryce Północnej w nadchodzących kwartałach” - napisała w komentarzu Barbara Smith.

Wydaje się, że perspektywy amerykańskiego rynku są lepsze, zwłaszcza, że wiosną tego roku ma ruszyć budowana huta Arizona 2, co zwiększy wolumeny produkcji koncernu. W Europie można się spodziewać niepewności związanej ze spowolnieniem gospodarczym, ale Barbara Smith liczy na „względnie korzystną sytuację kosztową” huty Zawiercie.