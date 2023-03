CMC Poland z nowymi korporacyjnymi umowami na zakup zielonej energii

Statkraft i CMC Poland wzmocniły strategiczne partnerstwo poprzez podpisanie drugiej i trzeciej długoterminowej umowy na zakup zielonej energii (PPA). Te trzy umowy PPA łącznie, zabezpieczą cenę energii dla wolumenu sięgającego do 400 GWh rocznie - podały spółki.

Podano, że podpisując drugą i trzecią umowę PPA ze Statkraft, spółka CMC Poland długoterminowo zabezpieczyła cenę zielonej energii elektrycznej na lata 2025-2034.

Statkraft realizuje umowy PPA w ramach swojego polskiego odnawianego portfolio PPA. Dostawy obejmują gwarancje pochodzenia odnawialnej energii elektrycznej w Polsce.

Umowy PPA, jak podano, stanowią finansowe zabezpieczenie istniejącego kontraktu realizowanego przez CMC z jej wieloletnim, wyłącznym dostawcą fizycznej energii PGE Obrót.

- Przy obecnych wahaniach cen na rynku energii elektrycznej, posiadanie wiarygodnego partnera, jakim jest największy w Europie producent energii odnawialnej, stanowi solidny fundament zapewniający stałą konkurencyjność spółki. Te trzy umowy PPA gwarantują nam istotną stabilność kosztową w naszej energochłonnej działalności - powiedział Jerzy Kozicz, prezes zarządu CMC Poland, cytowany w komunikacie.

- CMC jest liderem polskiego rynku w zakresie pozyskiwania energii elektrycznej w konkurencyjnych cenach opartych o długoterminowe kontrakty. Dla Statkraft to strategiczne partnerstwo jest dowodem zaufania do naszego zespołu i modelu biznesowego - powiedział Pieter Schipper, VP NW European & US Origination Statkraft.

Commercial Metals Company (CMC) z siedzibą w USA oraz jej spółki zależne wytwarzają, przetwarzają i sprzedają produkty stalowe i metalowe, materiały powiązane i usługi. Główną siedzibą CMC w Polsce jest Zawiercie, w którym zlokalizowana jest huta stali.

Statkraft m.in. produkuje energię ze źródeł odnawialnych, jest globalną firmą działającą na rynku energii. Zatrudnia ponad 5 000 pracowników w 20 krajach. W 2022 roku Statkraft otworzył w Warszawie biuro dedykowane rozwojowi OZE. Firma jest w całości własnością państwa norweskiego.