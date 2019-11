Cognor podał najnowsze wyniki. Zarząd: są dalekie od naszych marzeń, ale…

Rezultaty są oczywiście dalekie od naszych marzeń jednak sądzimy, że kilka ważnych aspektów oceny pozwala postawić zakończony kwartał w zauważalnie lepszym świetle - stwierdził zarząd hutniczo-złomowej grupy Cognor, komentując wyniki finansowe trzeciego kwartału 2019 r. Był on wyraźnie słabszy od analogicznego okresu roku minionego.

- Jesteśmy niezwykle zadowoleni z wykonania tego przedsięwzięcia bowiem uzyskaliśmy zwiększenie zdolności produkcyjnych, a w kolejnych okresach nastąpi poprawa jakości oraz kosztów produkcji stali jak i prętów SQB. Nie mniej ważnym wynikiem dokonanych zmian są korzyści ekologiczne oraz poprawa bezpieczeństwa pracy - dodano.W komentarzu wskazano również, że trzeci kwartał był sprzyjającym okresem dla stalowników używających technologii łuku elektrycznego (EAF) w porównaniu do hut wielkopiecowych (BOF) w odniesieniu do kosztu wsadu koniecznego do wytworzenia tony stali surowej.- Szybszy spadek cen złomów stali, w porównaniu do spadku cen rudy żelaza i węgla koksowego, spowodował dalszą poprawę konkurencyjności kosztowej stalowni elektrycznych. Tym niemniej, Cognor nie zdołał rozwinąć sprzedaży kęsów przy coraz trudniejszym otoczeniu rynkowym - zaznaczono.- Podsumowując, ostatni kwartał przyniósł pogorszenie naszej zyskowności przede wszystkim z powodu zwiększenia kosztów remontów a także, spadku cen, mniejszych spreadów, niższej produkcji i sprzedaży oraz w wyniku strat wynikających z niezrealizowanych różnic kursowych od zadłużenia - dodano.Cognor podał też, że choć popyt w Polsce na większość wyrobów grupy był „całkiem zadowalający to ogólną koniunkturę na rynku hutniczym należałoby określić jako coraz trudniejszą, szczególnie w obszarze sektora motoryzacyjnego”.Ponadto zamiana drogich obligacji na znacznie tańszy kredyt bankowy nie była w stanie zrekompensować negatywnego wpływu innych czynników.Grupa Cognor zajmuje się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Od 1997 r. Cognor jest notowany na GPW. Większościowym akcjonariuszem spółki jest jej prezes Przemysław Sztuczkowski.