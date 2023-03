Cognor poprawia wyniki finansowe. Wypłaci najwyższą w historii dywidendę

Cognor podsumował wyniki finansowe za 2022 rok. Okazały się one lepsze niż rok wcześniej. To umożliwia hutniczej grupie znaczną redukcję zadłużenia i wprowadzenie ambitnego programu inwestycyjnego.

Cognor, zajmujący się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali, wskazuje, że pomimo inwazji Rosji na Ukrainę, aktywność spółki nie ucierpiała, bowiem nie sprzedaje ona produktów za naszą wschodnią granicą, bezpośrednio ani pośrednio.

Firma zdołała także zastąpić dotychczasowe zaopatrzenie z tamtego obszaru przez dostawców z innych kierunków. Zarówno zysk, jak i przepływy pieniężne okazały się na tyle wysokie, że upoważniają zarząd grupy do rekomendacji najwyższej w historii dywidendy.

W końcu stycznia 2023 roku Cognor Holding zarekomendował akcjonariuszom wypłatę 1,23 zł dywidendy na akcję z zysku za 2022 rok.

Skonsolidowane przychody Cognor Holding w 2022 roku wyniosły 3 667 mln zł (plus 30,4 proc. rok do roku), natomiast zysk operacyjny sięgnął 723 mln zł (plus 222 proc. rok do roku). Z kolei EBITDA (zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań) wyniosła 767 mln zł (plus 47,6 proc. rok do roku). Cognor odnotował ponad 610 mln zysku netto, czyli 68 proc. więcej niż w 2021 roku.

- Kształtowanie się spreadów, które stanowią kluczowy czynnik wpływający na naszą rentowność, było w 2022 roku silnie dodatnie. Średnie ceny kęsów i wyrobów gotowych wzrosły odpowiednio o 42,6 proc. i 42,9 proc., podczas gdy średnia cena złomu zwiększyła się mniej, bo o ok. 20 proc. - wskazuje Krzysztof Zoła, CFO i członek zarządu Cognora.

Jeśli chodzi o przepływy finansowe, to spółka zdołała wypracować w 2022 roku 490 mln zł z działalności operacyjnej. Podczas ostatnich kilku miesięcy Cognor rozpoczął znaczące procesy inwestycyjne. Dzięki nim zwiększą się moce produkcyjne spółki o około 155 tys. ton w zakresie kęsów i 450 tys. ton wyrobów gotowych.

Niebawem spółka podwoi swoje możliwości sprzedaży wyrobów finalnych. Zarząd Cognora wskazuje, że w 2022 roku europejscy producenci stali zderzyli się z twardymi realiami rynku w związku z nienotowanym wzrostem cen energii, jak i w otoczeniu słabnącego popytu na wyroby pod koniec ubiegłego roku.

Choć zyskowność przerobu (spready) ponownie się poprawiła, to w większości przypadków nie pokryła jednak przyrostu wszystkich kosztów. Na tym tle poradzono sobie dobrze dzięki wcześniejszemu zabezpieczeniu długoterminowych cen energii na dużo niższych poziomach.

Przepływy z działalności operacyjnej wyniosły w 2022 roku 490 mln zł. Przepływy z działalności inwestycyjnej wyniosły minus 236 mln zł, co było między innymi związane z rozbudową mocy produkcyjnych w Gliwicach i modernizacją zakładu w Krakowie. Na kontach spółki na koniec roku było ponad 336 mln zł środków.

W roku 2023 będzie bardzo trudno powtórzyć wyniki ubiegłoroczne

Spółka wskazuje, że w roku 2023 będzie bardzo trudno powtórzyć wyniki ubiegłoroczne. Spodziewa się bowiem słabego popytu ze strony budownictwa przynajmniej w pierwszej połowie roku.

Cognor Holding stanowi grupę przemysłową zajmującą się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Grupa Cognor prowadzi działalność w wielu obszarach. I tak, dywizja surowcowa obejmuje zakup, przetwórstwo, oczyszczanie oraz sprzedaż złomu stalowego. Z kolei dywizja produkcyjna obejmuje przetwórstwo złomu stalowego w kęsy stalowe, a kęsów stalowych w wyroby stalowe; sprzedaż tych wyrobów; przetwórstwo złomu kolorowego w produkty finalne i sprzedaż tych produktów.

Dywizja handlowa natomiast obejmuje sprzedaż towarów - wyrobów stalowych, złomu stalowego, kęsów stalowych, złomu kolorowego, wyrobów kolorowych oraz innych.