Cognor rozpoczął budowę nowej walcowni w Siemianowicach Śląskich

Cognor rozpoczął w Siemianowicach swoją trzecią dużą inwestycję w ostatnich latach. Będzie to nowa walcownia profili lekkich, która zastąpi dotychczasową walcownię w Zawierciu. Nowa walcownia poszerzy asortyment wyrobów Cognora, o produkty dotąd w Polsce nie wytwarzane.

Walcownia będzie wytwarzała rocznie nawet 450 000 ton profili lekkich.

Zakład będzie się składał z trzech hal (magazynu wsadu, hali linii walcowniczej i automatycznego magazynu wyrobów) oraz kilku mniejszych budynków pomocniczych.

Łącznie z budową nowej walcowni w Siemianowicach Śląskich wydatki spółki na inwestycje osiągną w latach 2022-2024 kwotę około 1 mld. zł.

Nowa walcownia powstaje na terenie dawnej Walcowni Rur Jedność. Podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego Przemysław Sztuczkowski prezes Cognora podkreślił, że tego typu inwestycje są obecnie bardzo ważne, bo kilka ostatnich lat z epidemią COVID-19 i napaścią Rosji na Ukrainę pokazało, jak ryzykowne jest opieranie się w całości na imporcie.

Rafał Piech, prezydent Siemianowic zaznaczył, że wraz z inwestycją Cognora do miasta wraca hutnictwo – przemysł, który stworzył to miasto i przez lata je utrzymywał. Można powiedzieć, że Siemianowice śląskie powstały z rozrastających się kolonii robotniczych przy zbudowanej w latach 30. XIX wieku hucie Laura, kiedy to gmina Siemianowice połączyła się z gminą Laurahutte. Za hutą przyszły kolejne zakłady, ale najważniejszym wciąż pozostawała Huta Laura, której nazwę zmieniono potem na Huta Jedność. Zakład upadł na początku XXI wieku.

W późniejszych latach na jego miejscu miała powstać Walcownia Rur Jedność, której budowę rozpoczęto w końcu lat 70. ubiegłego wieku. Przeciągający się proces inwestycyjny i brak środków spowodowały, że zanim walcownia mogła ruszyć, zmieniły się technologie i jej produkcja nie miała szans być rentowna. Ostatecznie urządzenia udało się sprzedać do Omanu i teren po walcowni czekał na nowego właściciela, którym ostatecznie okazał się Cognor.

Cognor zbuduje w Siemianowicach walcownię profili lekkich

Grupa Cognor zbuduje na tym terenie walcownię profili lekkich LSM (Light Section Mill).

- Będziemy mogli tutaj wytwarzać nawet 450 tys. ton tzw. merczantów, czyli kątowników, płaskowników, teowników, ceowników - elementów, które codziennie widzimy w przestrzeniach miejskich, ale też takich, których odbiorcami jest wiele gałęzi przemysłu - wyjaśnia Przemysław Sztuczkowski, prezes Cognora.

W rozmowie z WNP.PL prezes Sztuczkowski podkreślił, że dzięki nowej walcowni Cognor będzie mógł wytwarzać także taki asortyment, jakiego nikt jeszcze w Polsce nie robi.

Zobacz wizualizacje wideo przyszłej walcowni w Siemianowicach Śląskich:

Zakład będzie się składał z trzech hal (magazynu wsadu, hali linii walcowniczej i automatycznego magazynu wyrobów) oraz kilku mniejszych budynków pomocniczych. Będzie miał także farmę fotowoltaiczną i układ drogowy, który będzie się składał z placu manewrowego oraz parkingu.

Budowa walcowni jest elementem procesu inwestycyjnego za miliard złotych

Przemysław Kuliś, dyrektor budownictwa ogólnego w Strabagu stwierdził, że projekt zakładu jest oparty na modelu 3D, który został sporządzony przy wykorzystaniu technologii BIM (Building Information Modeling).

- W trakcie realizacji będziemy z niego korzystać przy koordynacji dokumentacji, przy kontroli jakości, zwłaszcza w zakresie koordynacji robót instalacyjnych i bezkolizyjnym wykonywaniu tych robót, a także na styku robót budowlanych i instalacyjnych - zaznaczył Przemysław Kuliś.

To już trzecia inwestycja przeprowadzana w ostatnich latach przez Cognor. Dwie poprzednie to wymiana pieca elektrycznego w Gliwicach i gruntowna modernizacja walcowni w Krakowie. Łącznie z budową nowej walcowni w Siemianowicach Śląskich wydatki na inwestycje w ramach trzech projektów osiągną w latach 2022-2024 kwotę około 1 mld. zł. Ich finansowanie pochodzi zarówno ze środków własnych spółki jak i długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 300 milionów złotych i 30,5 milionów euro.