Cognor stawia na inwestycje i nie wyklucza kolejnych przejęć

Głównymi tegorocznymi inwestycjami spółki Cognor jest modernizacja walcowni w Krakowie, kosztem 150 mln zł w 2023 roku, oraz budowa nowej walcowni w Siemianowicach Śląskich, poinformował prezes spółki Przemysław Sztuczkowski.

Cognor nie wyklucza dalszych akwizycji.

Tym bardziej, że nieco słabsza kondycja branży sprzyja tego typu procesom.

W grudniu 2022 roku Cognor nabył czeskiego producenta wyrobów z grafitu, w tym elektrod grafitowych, Jap Industries za 280 mln CZK.

- Dzięki prowadzonym obecnie inwestycjom nasze moce produkcyjne w zakresie produktów finalnych w ciągu dwóch lat wzrosną do 1 mln ton rocznie - zaznaczył 7 marca prezes Cognora Przemysław Sztuczkowski. Obecnie moce produkcyjne grupy w tym asortymencie wynoszą natomiast 616 tys. ton.

Skonsolidowane przychody Cognor Holding w 2022 roku wyniosły 3 667 mln zł (plus 30,4 proc. rok do roku), natomiast zysk operacyjny sięgnął 723 mln zł (plus 222 proc. rok do roku). Z kolei EBITDA (zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań) wyniosła 767 mln zł (plus 47,6 proc. rok do roku). Cognor odnotował ponad 610 mln zysku netto, czyli 68 proc. więcej niż w 2021 roku.

Głównymi tegorocznymi inwestycjami jest modernizacja walcowni w Krakowie, kosztem 150 mln zł w 2023 roku, i budowa nowej walcowni w Siemianowicach Śląskich. Cognor wskazuje, że koszt jej uruchomienia to ok. 500 mln zł, z czego po około 200 mln zł przypada na lata 2022 i 2023, natomiast ok. 100 mln zł na rok 2024.W drugim kwartale ma zostać wyłoniony generalny wykonawca i rozpoczęte prace.

- Planujemy, że uruchomienie nowej walcowni nastąpi w połowie 2024 roku - wskazał prezes Sztuczkowski.

Moce produkcyjne walcowni w Siemianowicach Śląskich mają sięgnąć 450 tys. ton produktów finalnych. Spółka zamierza zatrudnić w nowej walcowni około 150 osób.

Powtórzenie przez Cognor wyników z 2022 roku może być trudne w 2023 roku

Grupa nie wyklucza dalszych akwizycji. Tym bardziej, że nieco słabsza kondycja branży sprzyja tego typu procesom. W grudniu 2022 roku Cognor nabył czeskiego producenta wyrobów z grafitu, w tym elektrod grafitowych, Jap Industries za 280 mln koron czeskich.

Przemysław Sztuczkowski zaznaczył, że rozpoznanie ujemnej wartości firmy Jap wesprze zysk netto Cognora w pierwszym kwartale 2023 roku kwotą 112,4 mln zł. Firma ma w bieżącym kwartale otrzymać 4 mln euro wsparcia dla firm energochłonnych.

Prezes Sztuczkowski podtrzymał wcześniejsze zapowiedzi firmy, że powtórzenie przez Cognor wyników z 2022 roku może być trudne w 2023 roku. Zapowiedział, że tegoroczne wyniki będą dobre, chociaż branża budowlana odczuwa kryzys. Liczy jednak na poprawę koniunktury w drugiej połowie 2023 roku.

W ubiegłym roku sprzedaż dla budowlanki stanowiła 30 proc. przychodów grupy, natomiast 23 proc. trafiało do branży automotive, a z kolei 14 proc. do przemysłu maszynowego.

Cognor Holding stanowi grupę przemysłową zajmującą się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Grupa Cognor prowadzi działalność w wielu obszarach. I tak, dywizja surowcowa obejmuje zakup, przetwórstwo, oczyszczanie oraz sprzedaż złomu stalowego. Z kolei dywizja produkcyjna obejmuje przetwórstwo złomu stalowego w kęsy stalowe, a kęsów stalowych w wyroby stalowe; sprzedaż tych wyrobów; przetwórstwo złomu kolorowego w produkty finalne i sprzedaż tych produktów.

Dywizja handlowa natomiast obejmuje sprzedaż towarów - wyrobów stalowych, złomu stalowego, kęsów stalowych, złomu kolorowego, wyrobów kolorowych oraz innych.