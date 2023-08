Cognor zwiększy produkcję, ale zmniejszy zatrudnienie

Modernizacja walcowni w Krakowie i "zamiana" wysłużonej walcowni bruzdowej w Zawierciu na nowoczesny zakład w Siemianowicach Śląskich doprowadzi do znacznej redukcji zatrudnienia w spółkach Cognora. Moce produkcyjne grupy wzrosną do 1 mln ton.

Modernizacja oznacza spadek liczby zatrudnionych o 300 osób, co stanowi ok 15 proc. zatrudnienia w całej grupie.

Grupa widzi kryzys na rynku budowlanym Unii Europejskiej. Spodziewa się odbicia, ale na razie jeszcze go nie dostrzega.

Według Cognora raportowana EBITDA w III kw. Ma się utrzymać na podobnym poziomie co w II kw., a skorygowana EBITDA może być trochę niższa.

Krzysztof Zoła, dyrektor finansowy Cognor Holding powiedział na konferencji prasowej, że zatrudnienie w Krakowie spada o 100 osób, a w Siemianowicach Śląskich będzie pracowało 150 osób, czyli o 200 mniej niż w Zawierciu. Oznacza to w sumie redukcję personelu o 300 osób, co stanowi ok 15 proc. zatrudnienia w całej grupie.

Z drugiej strony zwiększenie mocy produkcyjnej walcowni w Krakowie o 160 000 ton i uruchomienie w końcu przyszłego roku nowej walcowni w Siemianowicach może pozwolić grupie Cognor na osiągnięcie 1 mln ton mocy produkcyjnych.

Krzysztof Zoła spodziewa się też pogorszenia wyników grupy w III kwartale bieżącego roku. Będzie to wynik zarówno modernizacyjnej przerwy w pracy walcowni w Krakowie, jak i skutek trudnej sytuacji na rynku budowlanym. Grupa spodziewa się odbicia, ale na razie jeszcze go nie dostrzega. W III kwartale grupa nie spodziewa się poprawy sytuacji na rynku prętów żebrowanych.

Modernizacja walcowni w Krakowie odbija się na wynikach grupy

Na wyniki IV kwartału i całego roku może już mieć wpływ wynikające z modernizacji walcowni w Krakowie zwiększenie jej mocy produkcyjnych. Termin zakończenia prac modernizujących krakowską walcownię został wyznaczony na koniec września.

- W III kw. nie będzie funkcjonowała walcownia w Krakowie, to dalej będzie kwartał, w którym będziemy mieli słabą sytuację w budowlance. Nie widzimy w dalszym ciągu odbicia - oczekujemy tego, ale jeszcze go nie zauważamy – powiedział Krzysztof Zoła. Modernizacja walcowni wpłynęła już niekorzystnie na wyniki drugiego kwartału.

Jego zdaniem Unia Europejska jest na granicy recesji, co szczególnie odbija się na budownictwie, zarówno infrastrukturalnym, jak i mieszkaniowym. Według dyrektora finansowego "budownictwo jest wręcz w kryzysie".

Wyniki grupy Cognor w drugim kwartale uległy znacznemu pogorszenia

- Oczekujemy, że raportowana EBITDA w III kw. utrzyma się na podobnym poziomie co w II kw., a skorygowana EBITDA może być trochę niższa - powiedział Krzysztof Zoła.

W drugim kwartale tego roku przychody Grupy Cognor spadły o jedną czwartą rok do roku i sięgnęły 267,5 mln złotych. Wynik EBITDA Cognor Holding w drugim kwartale 2023 roku wyniosła 54 mln zł wobec 100,8 mln zł przed rokiem. Zysk netto spółki spadł do 25,1 mln złotych.

Po podaniu przez spółkę wyników drugiego kwartału wartość jej akcji spadła w poniedziałek o 5 proc.