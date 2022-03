Cognor zwiększył zysk netto o ponad tysiąc procent

W 2021 roku grupa kapitałowa Cognor odnotowała wzrost wartości sprzedaży niemal o dwie trzecie. Jednocześnie stalowa firma zwielokrotniła notowane zyski.

Nowe inwestycje

- W roku ubiegłym zintensyfikowaliśmy zakres inwestycji rozwojowych. Do trwających prac modernizacyjnych w naszej stalowni w Gliwicach i walcowni w Krakowie dołączyło nowe przedsięwzięcie polegające na realizacji nowoczesnego zakładu wytwarzającego kształtowniki lekkie, który będzie zlokalizowany w Siemianowicach Śląskich. Właśnie nabyliśmy na ten cel odpowiedni teren przemysłowy a w ubiegłym roku zawarliśmy kontrakt na dostawę maszyn i urządzeń oraz zapewniliśmy finansowanie dla tego projektu by móc rozpocząć produkcję szerokiego asortymentu prętów już z początkiem 2024 roku - twierdzi Przemysław Sztuczkowski.Prezes Cognora odniósł się także do wojny na Ukrainie. - Mimo tragicznych wydarzeń za wschodnią granicą Polski i niestabilności jaką wywołały na całym świecie, manifestującej się miedzy innymi zwyżką cen surowców i kolejnymi perturbacjami w łańcuchach dostaw, nasza działalność przebiega bez zakłóceń a rynki stali w Polsce i całej Unii Europejskiej zdają się być w jeszcze lepszej koniunkturze niż w roku ubiegłym - pisze Przemysław Sztuczkowski i dodaje, że w tej sytuacji Cognor podjął „pewne działania aby przyłączyć się do wysiłku całego demokratycznego świata i wesprzeć ludzi uciekających przed horrorem wojny”.- Obecny rok, mimo trudnej sytuacji geopolitycznej, rozpoczął się bardzo dobrze. Ograniczenie importu stali do Unii Europejskiej, wysoki popyt wewnętrzny i możliwe odbicie w segmencie automotive tworzy szansę na podtrzymanie tak dobrego otoczenie rynkowego jak w roku 2021 - dodaje Krzysztof Zoła