Coraz bliżej komercyjnej produkcji cennego metalu ze złoża, które kiedyś należało do KGHM

Trwają ostatnie przygotowania do rozpoczęcia komercyjnej produkcji molibdenu ze złoża Malmbjerg, podała kanadyjska firma Greenland Resources. To grenlandzkie złoże przez chwile należało do naszego KGHM.

Złoże Malmbjerg na Grenlandii jest jednym z najlepszych na świecie.

Zainteresowanie projektem wyraża Unia Europejska.

Produkowany tam molibden ma trafiać do europejskich odbiorców.

Historia jednego z najlepszych (najczystszych) złóż molibdenu, Malmbjerg na Grenlandii, liczy sobie już prawie siedem dekad. Odkrycia złoża dokonała ekspedycja geologiczna Duńczyków w 1954 roku. Ze względu na oddalenie od ludzkich osad (najbliższa miejscowość położona jest w odległości 190 km) i braku zainteresowania molibdenem złoże czekało na lepsze czasy.

Złożem zainteresowała się także Unia Europejska

W marcu 2007 roku projekt od InterMoly nabyła Quadra. Firma przeprowadziła wiercenia i miała przygotować wstępne studium wykonalności projektu. Jednak w 2011 roku Quadra połączyła się z FNX Mining, tworząc Quadra FNX Mining, która rok później została przejęta przez nasz KGHM.

W 2017 roku KGHM zrzekł się koncesji poszukiwawczej dotyczącej złoża Malmbjerg, które w tym samym roku przejęła spółka Greenland Resources.

Obecnie czynione są przygotowania do uruchomienia produkcji komercyjnej przez Greenland Resources. Co ważne firmie z Grenlandii udało się już podpisać umowy dotyczące zakupu produkowanego w Malmbjerg molibdenu.

Prace nad złożem nabrały tempa, gdy sprawa zainteresował się Europejski Sojusz na Rzecz Surowców (ERMA). Ta organizacja, która tworzą prywatne i państwowe podmioty, jest wspierana przez Unię Europejską i ma na celu zabezpieczenie dostaw krytycznych surowców do Europy, ale z poszanowaniem środowiska.

Malmbjerg będzie kluczowym dostawcą molibdenu do Unii

Zanim jednak prace ruszą pełną mocą, inwestor nawiązał ścisłą współpracę z lokalnymi mieszkańcami.

W czerwcu firma Greenland Resources rozszerzyła swoje działania o wsparcie na rzecz Ittoqqortoormiit, społeczności znajdującej się najbliżej projektu.

Jakie będzie wyglądał zakład?

Wybudowana zostanie odkrywka. Skała będzie po strzelaniach ładowana przez dwie koparki, na 13 230-tonowe wywrotki. Składowane skały będą analizowane na miejscu, a to o najlepszej jakości (największej zawartości molibdenu) transportowane napowietrzną kolejką linową do koncentratora, zlokalizowanego 21,7 km od kopalni.

Dziennie będzie można przerobić do 35 tys. ton bogatej w molibden rudy.

Według studium wykonalności, złoże zawiera 245 mln skał bogatych w molibden – zawartość 0,176 proc. Szacuje się, ze projekt zaspokoi około 25 proc. unijnego zapotrzebowania na metal.

Poprawi to bezpieczeństwo surowcowe UE. Obecnie Chiny produkują około 45 proc. światowego molibdenu, podczas gdy UE jest drugim co do wielkości użytkownikiem molibdenu na świecie i nie prowadzi własnej produkcji.

Metal jest wykorzystywany w motoryzacji, przemyśle petrochemicznym, elektronicznym i w nowych technologiach. Zapotrzebowanie na molibden sukcesywnie rośnie. Warto dodać, że metal ten KGHM produkuje w chilijskiej kopalni Sierra Gorda.