Coraz ciemniejsze chmury zbierają się nad rudą żelaza

Analitycy Goldman Sachs nie mają złudzeń. Lekka podwyżka cen rudy żelaza była tylko tymczasowa. Wszystko wskazuje na to, że cena surowca zacznie spadać, a informacji, które by ten trend zahamowały, nie widać.

Dołek w chińskim budownictwie bije w ceny rudy żelaza.

Perspektywy dla surowca są niezbyt pomyślne.

Producenci rudy żelaza zastanawiają się, co z inwestycjami.

Chociaż cena wymiany rudy żelaza w Singapurze osiągnęła najwyższy od sześciu tygodni poziom 110 dol. za tonę (kilka dni temu była poniżej 99 dol.), to analitycy uważają, że obecny wzrost nie ma mocnych podstaw. Specjaliści uważają, że cena rudy żelaza ponownie spadnie i radzą inwestorom sprzedawać kontrakty na ten surowiec.

Obniżka cen rudy żelaza jest przesądzona, nieznana jest tylko skala przeceny

Zaleceniom specjalistów z Goldman Sachs wtórują analitycy Citibanku. Spodziewają się oni, że cena rudy żelaza ponownie spadnie i radzą inwestorom sprzedawać kontrakty podczas obecnego odbicia. Citibank obniżył swoje prognozy cenowe na II kwartał 2023 roku o 4,3 proc. do 110 dol. za tonę, o 4,8 proc. do 100 dol. za tonę w trzecim kwartale i aż o 14,3 proc. w porównaniu z obecna cena - do 90 dol. za tonę w czwartym kwartale.

Co stoi za tak czarnymi prognozami dla tego surowca? Goldman Sachs zwraca uwagę na sytuację w Chinach, które są największym konsumentem rudy żelaza.

Pierwszym czynnikiem, wpływającym na słabe prognozy dla tego surowca, jest poważne ryzyko nadwyżki podaży stali w Chinach. Już teraz z powodu „zatykania” się rynku, część producentów stali w tym kraju ogranicza cele produkcyjne. Co więcej, wolniejsze ożywienie sprzedaży nieruchomości ma doprowadzić do 5-proc. spadku popytu na stal.

Perspektywy są słabe, a producenci rudy zastanawiają się, co zrobić

A to tylko ostrożne prognozy. Są i takie mówiące o tym, że chiński popyt na stal spadnie nawet ponad 10 proc. Zwłaszcza, że ocena chińskich zapowiedzi dotyczących wsparcia branży budowlanej jest dość chłodna. Co prawda Pekin twierdzi, że będą rozwiązania, które mają pomóc budownictwu, lecz brak tu konkretów.

Jedynym jest dalsze złagodzenie ograniczeń dotyczących zakupów mieszkań. Jednak, jak miałoby to w szczegółach wyglądać, nie wiadomo. Dodatkowo wcale nie jest pewne, czy rządowe wsparcie faktycznie będzie oznaczało poprawę sytuacji w budownictwie. Widać bowiem problem strukturalny. Ludzie nie chcą płacić gigantycznych kwot za mieszkania lub zadłużać się przy tak dużej niepewności gospodarczej.

Obecna sytuacja, co oczywiste, wpływa negatywnie na producentów rudy żelaza. Najwięksi na świecie dostawcy rudy żelaza: Rio Tinto, Vale, czy BHP zastanawiają się, co dalej. Jeszcze w pierwszym kwartale tego roku perspektywy dla rynku rudy żelaza wydawały się być dobre. Teraz optymizm stopniał. To zaś może zastopować niektóre projekty inwestycyjne. Zwiększona podaż rudy żelaza jeszcze bardziej przyczyniłaby się bowiem do spadku cen tego surowca.