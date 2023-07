Coraz gorsza sytuacja na rynku stali. Światowa produkcja leci w dół

Światowa produkcja stali spadła o 1,1 proc. i w pierwszej połowie tego roku wyniosła 943,9 mln ton – informuje World Steel Association. Produkcja spadła w Europie i obu Amerykach.

Zgodnie z danymi World Steel Association, Chiny, czyli największy na świecie producent i konsument stali, wyprodukowały 91,1 mln ton surowca w czerwcu 2023 r., czyli o 0,4 proc. więcej niż w czerwcu 2022 r.

W całym pierwszym półroczu 2023 r. chińska produkcja stali wyniosła 535,6 mln ton, co oznacza wzrost o 1,3 proc. rok do roku.

Jak informuje agencja Reutera, kilka chińskich hut otrzymało instrukcje dotyczące ograniczenia tegorocznej produkcji do takiego samego poziomu, jak w 2022 r., ale całkowita produkcja stali w tym państwie w 2023 r. prawdopodobnie będzie nadal oscylować wokół miliarda ton czwarty rok z rzędu.

Znacząco wzrosła też produkcja stali w Indiach, które w czerwcu wyprodukowały 11,2 mln ton, co oznacza wzrost o 12,9 proc., a w całym pierwszym półroczu tego roku - 67,9 mln ton, rosnąc o 7,4 proc.

Spadki odnotowano za to m.in. w Stanach Zjednoczonych (-2,9 proc.), Niemczech (-5,3 proc.), Japonii (-4,7 proc.) oraz w Turcji (-16,3 proc.) i Brazylii (-8,9 proc.).

World Steel Association oszacowało, że produkcja w pierwszej połowie roku w objętej sankcjami Rosji, która jest piątym co do wielkości producentem stali na świecie, wzrosła o 1 proc. - do 37,5 mln ton. Od wybuchu wojny Rosja nie ujawnia danych produkcyjnych.