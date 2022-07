Coraz gorzej z produkcją miedzi w Chile

Jak podała rządowa agencja Comisión Chilena del Cobre, majowa produkcja miedzi w Chile wyniosła 478,8 tys. ton, co oznacza spadek o ponad 2,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Santiago szczególnie martwi spadek produkcji największego w Chile, należącego do państwa, koncernu miedziowego Codelco.

Produkcja państwowego giganta Codelco spadła o 6,3 proc. rok do roku do 142 900 ton. Analityków szczególnie zaskoczył wynik kopalni Collahuasi. Wyprodukowała ona w omawianym okresie 49 tys. ton miedzi, co oznacza spadek rok do roku aż o 15,4 proc.

Dobrą informacją było natomiast zwiększenie wydobycia przez największą kopalnię miedzi na świecie Escondida. Kontrolowany przez australijski koncern BHP zakład wyprodukował 106,9 tys. ton cennego metalu, co oznacza wzrost rok do roku aż o 26 proc.

Czym są spowodowane tak znaczące zmiany w wydobyciu? Wpływ na to ma szereg czynników. Kluczowym jest zawartość miedzi w złożu. W przypadku Collohausi była ona niższa od prognozowanej. Warto dodać, że sama kopalnia jest najbardziej zasobnym w miedź obiektem na świecie.

Dobre wyniki Escondida to efekt dojścia do skał o wyższej zawartości metalu. Jednak analitycy podkreślają, że spadająca produkcja miedzi w Chile to także ujawniające się z coraz większa siłą problemy strukturalne branży. Na przykład należy do nich duża skala protestów pracowników w ostatnich latach, ale także mniejsze od spodziewanych inwestycje podtrzymujące poziom wydobycia.

Co więcej, ten ostatni proces może się nasilić. Wszystko przez nowe dość restrykcyjne regulacje podatkowe. Mogą one bowiem zniechęcić inwestorów do wykładania pieniędzy na nowe moce produkcyjne.

W Chile swój zakład produkcyjny ma nasz KGHM. Kopalnia Sierra Gorda zlokalizowana jest ponad 100 km za zachód od portu Antofagasta.