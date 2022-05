Coraz mniej stali na świecie

Według najnowszych danych Worldsteel w kwietniu tego roku na świecie produkcja stali spadła o 5,1 proc. Największe spadki notuje Rosja z krajami poradzieckimi, w tym Ukrainą, ale w Unii Europejskiej też nie jest dobrze.

Według danych Worldsteel w kwietniu tego roku na świecie wyprodukowano 162,7 mln ton stali, co oznacza spadek rok do roku o 5,1 proc. W kwietniu największą obniżkę zanotował region obejmujący Rosję i kraje dawnego ZSRR, w tym Ukrainę. Wytworzono tam 7,3 mln ton - to o 18,4 proc. mniej niż rok temu.

W Unii Europejskiej spadek wyniósł 5,4 proc., do 12,3 mln ton. Pozostała część Europy - w której to kategorii Worldsteel mieści m.in. Turcję i Wielką Brytanię - jako jedyny globalny region powiększyła produkcję stali, a może raczej należałoby powiedzieć, że nie zmniejszyła, bo wzrost jest na poziomie 0,5 proc., a produkcja sięga 4,2 mln ton.

W Azji odnotowano czteroprocentowy spadek - do 121,4 mln ton, w Ameryce Północnej - spadek o 5,1 proc. - do 9,4 mln ton, a w Ameryce Południowej zaś skurczenie się produkcjio 4,8 proc. - do 3,6 mln ton. Bliski Wschód, w którym jest liczony m.in. Iran, wyprodukował 3,3 mln ton - to drugi pod względem wielkości spadek (o 14,5 proc.).

W czterech miesiącach wszyscy na spadkach

Biorąc pod uwagę cztery miesiące roku, żaden światowy region nie wypracował wzrostu. Największy spadek zanotował region obejmujący Rosję i kraje postradzieckie, w tym Ukrainę. Tam produkcja obniżyła się o 11 proc., osiągając 31,3 proc. Azja jest tu na drugim miejscu - ze spadkiem o 7,7 proc., do 452,6 mln ton, a na trzeciej pozycji - Bliski Wschód, dla którego produkcja na poziomie 13,5 mln ton oznacza mniej o 5,3 proc.

W Unii Europejskiej w czterech miesiącach roku spadek wyniósł 4,7 proc. (do 48,9 mln ton). Reszta Europy zmniejszyła produkcję o 3,8 proc., do 16,1 mln ton. W Ameryce Północnej produkcja wyniosła 37,4 mln ton, co jest wynikiem o 2,3 proc. gorszym niż rok wcześniej.

Pierwsza dziesiątka na świecie

W pierwszej dziesiątce największych producentów stali "na topie" są oczywiście Chiny, które w kwietniu wyprodukowały 92,8 mln ton, a w czterech miesiącach - 336,2 mln ton. W obu przypadkach to spadek – w pierwszym o 5,2 proc., a w drugim o 10,3 proc.

Indie wyprodukowały - odpowiednio - 10,1 mln ton i 42,3 mln ton, co stanowi w obu przypadkach nieco ponad sześcioprocentowy wzrost.

Japonia jest na trzecim miejscu w klasyfikacji największych spadków. Wynoszą one - odpowiednio - 4,4 proc. i 3,3 proc. (produkcja 7,5 mln t i 30,5 mln ton).

Zajmujące czwarte miejsce Stany Zjednoczony także w obu miesiącach notują spadki. Wyprodukowano tam - odpowiednio - 6,9 mln ton i 27,1 mln ton stali, co oznacza spadki o 3,9 proc. i 1,7 proc.

Rosja na piątym miejscu w zasadzie bez zmian (wzrost w kwietniu i spadek w 4 miesiącach są poniżej 1 proc.), z produkcją na poziomie 6,4 mln ton i 25,1 mln ton.

Koreę Południową cechuje czteroprocentowy spadek, z produkcją na poziomie 5,5 mln ton i 22,4 mln ton.

Niemcy ze spadkami

Pierwszy unijny producent stali Niemcy znalazły się dopiero na siódmej pozycji - z produkcją 3,3 mln ton i 13,1 mln ton, co oznacza spadki (odpowiednio) o 1,1 proc. i 3 proc.

Turcja w kwietniu zwiększyła produkcję o 1,6 proc., do 3,4 mln ton, ale w czterech miesiącach zmniejszyła ją o 3,2 proc., do 12,8 mln ton.

Znajdująca się na 9. miejscu Brazylia też pozostaje "na spadkach" o 4 proc. i 1,7 proc. (do 2,9 mln ton i 11,6 mln ton).

W kwietniu największą obniżkę produkcji, bo aż o 20,7 proc., odnotował zamykający dziesiątkę największych producentów Iran, który w czterech miesiącach zmniejszył produkcję o 8,9 proc., osiągając - odpowiednio - 2,2 mln t i 9,1 mln t.