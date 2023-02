Coraz więcej rosyjskich metali zalega w Londynie

Na Londyńskiej Giełdzie Metali rosną zapasy rosyjskich surowców, ponieważ niektórzy konsumenci unikają miedzi i niklu z Rosji - pisze Financial Times.

Financial Times odnosi się do opublikowanego w czwartek miesięcznego raportu giełdy. Mówi on, że na koniec stycznia 2023 roku 94 proc. miedzi w magazynach LME było pochodzenia rosyjskiego, wobec 58 proc. na koniec października, zbliżając się do najwyższego poziomu od dekady.

W 2022 r. LME prowadziła konsultacje, czy należy zakazać dostępu rosyjskim metalom do jej magazynów. Teraz giełda uważa, że ​​wzrost zapasów tych metali nie osiągnął jeszcze poziomu, przy którym konieczne będzie podjęcie działań.

- Udział produktów rosyjskich wzrósł. Jednak dla głównych kontraktów LME wskaźniki te pozostają na poziomie lub poniżej historycznych maksimów - podała giełda w komunikacie.

LME poinformowało, że uczestnicy rynku nadal wycofują rosyjskie metale ze swoich magazynów, co wskazuje na utrzymujący się popyt na ten materiał.

Podczas gdy rosyjskie metale oficjalnie nie podlegają żadnym zachodnim sankcjom, podobnie jak ich producenci, niektórzy konsumenci odmawiają używania rosyjskiego metalu, zmniejszając na niego popyt.

Według raportu LME, do końca stycznia udział rosyjskich rezerw wzrósł do 41 proc. aluminium i 15,8 proc. niklu. Jednak udział rosyjskich rezerw stopów aluminium spadł do 8 proc.