Coraz większe kłopoty rosyjskich hutników

Czołowy rosyjski producent stali- spółka MMK - zmniejszył produkcję w pierwszym kwartale 2023 roku o prawie 4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku wcześniej. Firma ma problem z eksportem.

Magnitogorski Kombinat Metalurgiczny (w rosyjskim skrócie MMK) w okresie od stycznia do marca 2023 r. zmniejszył produkcję stali o ponad 3,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej - do 3,06 mln ton. W tym samym czasie produkcja surówki wzrosła o 4,4 proc. - do 2,3 mln ton - podała firma w komunikacie.

Zarazem chwali się, że produkcja stali w porównaniu z ostatnim kwartałem 2022 roku wzrosła o 8,1 proc. ze względu na zwiększony popyt na rynkach Rosji i krajów sąsiednich.

Jednak spółka ma coraz większe problemy. Maleje jej produkcja, bo maleje także eksport. Sprzedaż wyrobów metalowych grupy MMK w omawianym okresie wyniosła 2,76 mln ton (minus 4,3 proc. rok do roku). Spadek sprzedaży spowodowany był m.in. ograniczeniami eksportowymi - wyjaśnił MMK.

Sprzedaż wyrobów premium spadła o 13,1 proc. do 1,17 mln ton. MMK spodziewa się, że w drugim kwartale 2023 r. sytuacja na rynku krajowym pozostanie korzystna przy popycie wspieranym przez sezonowy wzrost aktywności budowlanej i stabilną konsumpcję metali w przemyśle.

Zarazem nie dała prognoz co do eksportu, a to ten ze względu na przeliczniki walutowe był najbardziej dochodowy.