Cyberszkolenia w KGHM. Maszyny górnicze trafiły do wirtualnej rzeczywistości

Szkolenia w wirtualnej rzeczywistości, przypominające te, które przechodzą w symulatorach na przykład piloci, to już realny program testowany na potrzeby KGHM. Pracownicy spółki testują systemy, które przeniosą szkolenie operatorów wozów samojezdnych do cyberprzestrzeni.

Czytaj również: KGHM liczy zyski pomimo pandemii Co ważne pierwsze testowanie projektu centralnego mającego na celu zbudowanie symulatora pracy operatora ładowarki kopalnianej już przeprowadzono w cechowni ZG „Rudna”. - Symulatory rozszerzą katalog środków wsparcia dydaktycznego oraz zwiększą efektywności szkolenia kandydatów na operatorów SMG, ale posłużą też do okresowej weryfikacji umiejętności operatorów czynnych.Pierwszy etap to wykonywanie OC czyli obsługi codziennej maszyny, podczas którego ćwiczący w wirtualnej maszynie operator musi wykonać pełen zakres czynności określonych w DTR i Regulaminie Ruchu SMG. Uwagi zebrane podczas przeprowadzonych testów, w których uczestniczyli nasi operatorzy wytypowani z grona najbardziej doświadczonych i solidnych pracowników, zostaną wykorzystane do poprawy i doskonalenia programu symulatora – mówi Tomasz Kras, Główny Inżynier Energo-Maszynowy, kierownik Działu Energomechanicznego ds. Maszyn Dołowych w Oddziale ZG „Rudna”.Warto zaznaczyć, że sytuacja epidemiczna przyspieszyła zwrot wielu firm w kierunku nowych technologi, tak by maksymalnie ograniczyć kontakty między pracownikami i ryzyko transmisji zakażeń. Działania KGHM w tym zakresie wpisują się w te tendencje, realizując jednocześnie założenia Strategii na lata 2019-2023, która kładzie nacisk na wykorzystanie nowych technologii w procesie produkcji oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników.