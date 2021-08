Częstochowa staje na nogi

20 nowych pracowników przyjęła już w tym tygodniu huta Liberty Częstochowa. Firma przygotowuje się do modernizacji zakładu i zwiększenia produkcji do 1 mln ton rocznie. Za kilka tygodni ma powstać dokładny plan inwestycji mających poprawić efektywność i zmniejszyć energochłonność produkcji. W planach także powrót do konstrukcji stalowych.

W lipcu tego roku produkcja huty doszła do ponad 57000 ton stali, a walcowni blach grubych do 42 000 ton.

W lipcu zakład odnotował EBITDA w wysokości 7,1 mln euro.

Liberty Częstochowa chce odtworzyć zlikwidowany w ostatnich latach segment konstrukcji stalowych.

Planowany powrót do konstrukcji stalowych