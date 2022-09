Czołowy producent metali szlachetnych cierpi z powodu sankcji

Rosyjski producent metali szlachetnych spółka Polymetal podała wyniki finansowe za pierwsze półrocze. Widoczny jest spadek zysku, będący konsekwencją nałożonych na Rosję sankcji.

Zapraszamy na Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING (18-20 października 2022 r.) pod patronatem WNP.PL w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Rejestracja trwa!

Po napaści 24 lutego Rosji na Ukrainę, na Moskwę zostało nałożonych szereg sankcji. Odbijają one swoje piętno na wynikach wielu rosyjskich firm. Ucierpiał m.in. czołowy rosyjski producent złota i srebra Polymetal.

Zysk netto firmy według MSSF w pierwszej połowie 2022 r. wyniósł 203 mln dol. w porównaniu do 422 mln dol. rok wcześniej. Ponadto Polymetal ograniczył produkcję ekwiwalentu złota w I półroczu o 7 proc. do 697 tys. uncji, zaś sprzedaż złota o 23 proc. do 456 tys. uncji.

Obie ter wartości martwią analityków. Pierwsza może wskazywać, że spółka ma problem z produkcją, lub ma gorszej jakości złoże. Druga, że firma w obliczu sankcji i kłopotów z dostępem do światowego systemu bankowego ma problem z handlem.

- Pomimo wyjątkowo trudnych warunków zewnętrznych Polymetal utrzymał stabilność operacyjną w pierwszej połowie roku – poinformował w komunikacie prasowym Witalij Nesis, dyrektor generalny firmy.

Optymizmu nie podzielili akcjonariusze spółki. Na wieść o wynikach, kurs akcji spółki na giełdzie w Moskwie spadł o ponad 6 proc.

Polymetal jest jednym z dziesięciu największych światowych producentów złota i jednym z pięciu największych producentów srebra. Największy udziałowiec – grupa „IST” Aleksandra Nesisa i wspólników – posiada 23,9 proc. akcji spółki. Reszta znajduje się w wolnym obrocie.

Zobacz nasze nowe ustalenia. W każdym województwie powstanie hurtownia węgla. Prezes zdradza nam plany...