Czołowy producent złota musi zamknąć jedną z najgłębszych kopalń

Południowoafrykańska firma górnicza Sibanye Stillwater rozpoczyna rozmowy ze związkami zawodowymi w sprawie restrukturyzacji jednej ze swoich kopalni złota. Pod tym sformułowaniem kryją się plany zamknięcia jednej z najgłębszych kopalń na globie.

Chodzi o kopalnię Kloof położoną niedaleko stolicy RPA, Johannesburga. Ten zakład wydobywający złoto, sięga do złóż położonych na głębokości prawie 3,4 km, co czyni z niego czwartą kopalnię pod kątem głębokości prowadzonej eksploatacji. Trzy głębsze również zlokalizowane są w RPA, przy czym kopalnia Mponeng sięga z wydobyciem do 4 kilometrów.

Dla porównania najgłębszy szyb w naszym kraju sięga 1351 metrów i należy do KGHM.

Co jest powodem problemów kopalni? Pierwszego sierpnia doszło tam do wypadku w jednym z szybów. Uszkodzenia infrastruktury szybowej wyłączyły go z użytkowania. Ponieważ kopalnia już od pewnego czasu balansowała na krawędzi zyskowności, uszkodzenie szybu powoduje trwałą nieopłacalność wydobycia. Do tego dochodzą kończące się zasoby.

Pierwotnie kopalnia miała przestać wydobywać złoto w 2030 roku. Teraz wiele wskazuje na to, że awaria przyspieszy zamknięcie zakładu.

Dotknie ono około 3 tys. pracowników kopalni. Na razie nie wiadomo, czy będzie oznaczało to zwolnienia, czy też przeniesienie do innych zakładów Sibanye Stillwater.