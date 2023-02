Czołowy rosyjski producent stali odnotowuje drastyczne załamanie eksportu

Czołowy producent stali w Rosji grupa MMK podała dane dotyczące produkcji w ubiegłym roku. Nie były one dobre, a firma tłumaczy je przedłużającymi się remontami. Widoczny był drastyczny spadek eksportu.

Produkcja stali w ubiegłym roku w grupie zmniejszyła się o 14 proc. w stosunku do 2021 roku, do 11,7 mln ton. Produkcja surówki spadła o 12,9 proc., do 9,1 miliona ton - podała firma.

Spadek produkcji hutniczej nastąpił w skutek długotrwałych remontów produkcji wielkopiecowej i pogorszenia koniunktury na rynkach zagranicznych – wyjaśnia MMK. Także spadek produkcji stali był spowodowany remontami w produkcji wielkopiecowej oraz niesprzyjającą koniunkturą na rynkach eksportowych na tle wysokiej bazy w ubiegłym roku.

Jednocześnie sprzedaż wyrobów hutniczych wyniosła 10,7 mln ton i była niższa o 14,2 proc. rok do roku ze względu na obowiązujące ograniczenia eksportowe, remonty urządzeń na początku roku, a także znaczne spowolnienie działalności na rynkach zagranicznych.

W 2022 roku grupa zmniejszyła sprzedaż eksportową o 55,4 proc., do 1,53 mln ton, oraz zwiększyła sprzedaż na rynek krajowy i do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw o 1,3 proc. do 9,2 mln ton.

Zdaniem analityków dane operacyjne spółki wskazują, że bardzo poważnie wpływają na nią sankcje nałożone na Rosję, po jej ataku na Ukrainę. Paradoksalnie widać to w przedłużających się remontach. Są one znacznie dłuższe niż zwykle.

Wpływ na to ma utrudniony dostęp do zachodniej technologii. MMK radził sobie, kupując potrzebny sprzęt i wyposażenie od innych dostawców. Jednak powodowało to opóźnienia, nie jest także znana jakość nowych dostawców, co może wpływać na przyszłe funkcjonowanie spółki.