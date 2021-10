Czy 10 lat wystarczy na zmianę hutnictwa w Polsce?

Ceny stali w 2021 roku osiągały historyczne maksima, a i tak brakowało towaru. Mimo że teraz się nieco uspokoiły, długoterminowo należy się liczyć z ich wysokim poziomem, ponieważ europejskie i polskie hutnictwo perspektywicznie musi de facto zrezygnować z wytopu stali przy użyciu koksu. Ta zmiana będzie kosztowna. Dlatego branża liczy na wsparcie, podobne do tego, jakie od państw otrzymały raczkujące przed laty technologie OZE.

Nowa technologia produkcji stali

Nie oznacza to, że dystrybucja robi na podwyżkach kokosy. Rynek nie chciał akceptować nowych cen, największy problem wystąpił w realizacji kontraktów długoterminowych. Dlatego branża zabiega, aby - podobnie jak w budownictwie - można było waloryzować umowy na podstawie ustawowych przepisów.- Walczymy o indeksację cen przy podpisywaniu umów. Ma ona chronić obie strony: dystrybutora i klienta. Nie chcemy prowadzić działalności, która ma charakter spekulacji. Nie można funkcjonować na rynku, gdzie występują 120-proc. wzrosty, a nasze marże są jednocyfrowe... - argumentuje Iwona Dybał.Czytaj także: Ceny stali oszalały. I należy się do tego przyzwyczaić - Wysokie ceny stali nie oznaczają wysokich marż. Nie jesteśmy w stanie „przełożyć” podwyżek na klientów. Wycofują się z kontraktów, ograniczają zamówienia... Wysokie ceny służą firmom surowcowym - wskazuje Marek Serafin, prezes Koksowni Częstochowa Nowa. - Jeśli szaleństwo się utrzyma, nie będzie to korzystne ani dla branży, ani dla konsumentów. Może pojawić się problem z bieżącym finansowaniem działalności produkcyjnej, bo banki nie są wcale chętne, aby finansować dwu- lub trzykrotny wzrost zapotrzebowania na kapitał obrotowy.W jego ocenie, jeśli chodzi o produkcję i dystrybucję stali, sytuacja ostatnio się stabilizuje, ale na rynku węgla koksującego dzieją się rzeczy wcześniej niespotykane.- Od końca sierpnia obserwujemy wzrost ceny o 15-20 dolarów... dziennie. Jeszcze 9 miesięcy temu węgiel koksujący kosztował poniżej 100 dol./t, dzisiaj - ponad 400 dol./t i przebija kolejne maksimum roczne - mówi Marek Serafin.Wcześniej cenę węgla na świecie wyznaczała cena FOB (free on board - bez opłat za transport) w Australii. Teraz do gry włączyły się Chiny, które płacą ponad 600 dol./t. W efekcie dostawcy mają gigantyczną pokusę, aby - mimo wysokiej ceny w Australii (400 dol./t) - sprzedać surowiec Chińczykom. Są w Europie koksownie czy huty mające w swojej strukturze koksownie, którym dostawcy wypowiedzieli z tego powodu kontrakty.- To szaleństwo cenowe na razie, jak się wydaje, nie ma końca - ocenia prezes Koksowni Częstochowa Nowa. - Mówi się, że za moment cena węgla koksującego sięgnie 600-700 dolarów. Tak nie było nigdy.Niespotykane wcześniej ceny można zobaczyć także na rynku złomu. Dziś tona kosztuje około 1,5 tys. zł, ale w tegorocznym maksimum cena przekroczyła już 2 tys. zł.- W latach 90. sprzedawaliśmy złom do Huty Częstochowa po 90 zł. Podwyżka o 10 zł to było wydarzenie. Obecnie zdarzają się podwyżki rzędu 350 zł w ciągu miesiąca - mówi Przemysław Sztuczkowski, prezes Cognor Holding.To, co się dzieje ze złomem, jest szczególnie istotne, ponieważ jawi się on jako zbawienny surowiec do produkcji stali w sytuacji coraz ostrzejszych wymagań emisyjnych narzucanych przez Unię Europejską i porozumienia klimatyczne.Przetopienie stali skutkuje znacznie mniejsza emisja CO2 niż jej wytopienie z rudy. Złom będzie zatem surowcem strategicznym - i to w skali świata, bo handel nim stał się globalny. Przy cenach, jakie osiąga obecnie, opłaca się go wozić nawet tysiące kilometrów.- Będziemy świadkami ogromnego zapotrzebowania na złom stalowy, popyt zdecydowanie przekroczy podaż - przewiduje Przemysław Sztuczkowski, dodając, że Unia nie chroni odpowiednio swoich zasobów. - Dziś największym importerem jest Turcja. Chwieje ona rynkiem. Gdy Turcy wychodzą na zakupy, my wszyscy w hutach elektrycznych drżymy. Ściągają ponad 20 mln ton złomu rocznie. Zwróćmy uwagę, że złom powstaje w krajach wysoko uprzemysłowionych. Będą go potrzebować gospodarki wschodzące. 1 stycznia rząd chiński zniósł zakaz importu złomu stalowego.Decyzja Chin łączy się z planami znaczącego powiększenia potencjału produkcji stali przy użyciu energii elektrycznej. Dziś wydaje się to jedynym sposobem na ograniczenie emisji CO2 w hutnictwie.Zdaniem Stefana Dzienniaka, technologia konwertorowa, która zdominowała produkcję stali, umrze w „przewidywalnym okresie”. W UE będzie to rok 2030, w świecie 10-15 lat później.- Co w zamian? Świat przestawi się na produkcję elektryczną. Ale wobec problemów ze złomem będzie potrzebna redukcja rudy żelaza w nowej technologii, która dostarczy surowego żelaza do produkcji stali. I wiele wskazuje na to, że będzie to technologia DRI. Znana jest od kilkunastu lat, w ub. roku świat wyprodukował ponad 100 mln stali tą metodą. Jeśli tak ma być w Polsce, będziemy zaczynać od zera, a mamy na to 10 lat... Musimy o tym mówić, żeby polska gospodarka nie była tak mocno uzależniona od importu stali - zwraca uwagę Stefan Dzienniak.W technologii DRI redukcja rudy odbywa się z pomocą gazu ziemnego (dlatego dziś liderami DRI są kraje bogate w gaz), a docelowo ma być to wodór. Ostatecznie stal wytapia się w piecu elektrycznym.To jeden ze scenariuszy dekarbonizacyjnych dla huty ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej. W europejskich zakładach koncernu powstanie co najmniej kilka takich pieców. Drugą możliwą ścieżką są technologie Smart Carbon - innowacje stosowane w obecnych procesach produkcyjnych, mające na celu ograniczenie emisji CO2.W praktyce oznacza to, że huta w Dąbrowie Górniczej będzie musiała „przejść na prąd”, rezygnując sukcesywnie z używania koksu.Tomasz Ślęzak, członek zarządu, dyrektor energii i ochrony środowiska w ArcelorMittal Poland, podkreśla, że producenci stali w Europie zwiększyli swoje zobowiązania redukcyjne z 30 do 35 proc. w 2030 r. w stosunku do 2018 r., ale dekarbonizacja hutnictwa bez wsparcia nie jest możliwa.- To tak potworne nakłady, że europejscy producenci, ktokolwiek by to był, nie są w stanie zyskać odpowiedniej nadwyżki na inwestycje - i to w bardzo krótkim okresie. Na dodatek musi być dostępna energia. Konieczne jest wsparcie i ochrona rynku, bo produkcja w zdekarbonizowanych hutach na pewno będzie droższa - przewiduje Ślęzak.Czytaj także: ArcelorMittal inwestuje miliard euro w Belgii W branży mówi się, że zmianę technologii w hutnictwie powinny wesprzeć swoimi regulacjami państwa, tak jak wsparły 10-15 lat temu raczkujące technologie OZE. W przeciwnym razie hutnictwo wyprowadzi się z Europy, a przecież zajmuje się wytwarzaniem produktu strategicznego.Już teraz widać, że produkcja stali na Starym Kontynencie spada. Maksymalne zdolności produkcyjne Unia Europejska osiągnęła w roku 2011 - 250 mln ton; dziś to 210 mln ton. Maksimum produkcji stali surowej w UE wypadło w roku 2008 - 208 mln ton. Teraz produkcja jest o 70 mln ton mniejsza.Problem w tym, że do produkcji zielonej stali potrzebne są gigantyczne ilości energii elektrycznej: do przetopu w piecach oraz wytwarzania (docelowo) wodoru. I to energii nie ze spalania węgla...Według wyliczeń Stefana Dzienniaka, zapotrzebowanie polskiego hutnictwa wynosi 6 TWh rocznie, a po ewentualnym przejściu największej polskiej huty, produkującej rocznie 4 mln ton stali, na energię elektryczną, będzie wynosić 12 TWh! Wytop stali „na wodorze” będzie z kolei wymagać 30 TWh.- Pod względem produkcji i dystrybucji energii Polska jest w bardzo złej sytuacji - ocenia Stefan Dzienniak. - Wszystkie pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy powinny pójść na przebudowę polskiej energetyki.Polska zapowiada duże inwestycje w morską energetykę wiatrową. Pojawi się więc spory zastrzyk zielonych megawatów. Hutnicy zadają sobie pytanie, czy w związku z tym pieców eklektycznych nie należy stawiać nad morzem.- Czy krótkoterminowo wierzę w to, że piece elektryczne mogą być alternatywą dla technologii opartej na koksie? Myślę, że nie, nawet jeśli mamy przed sobą horyzont 10 lat - ocenia sceptycznie Marek Serafin.- Chcemy produkować zieloną stal, ale to wyzwanie dla nas i dla całej polskiej, europejskiej gospodarki. W Polsce szczególnie trudne ze względu na miks energetyczny. Czas przewidziany na zmianę jest za krótki. Obowiązkiem naszego rządu jest zracjonalizować ten proces, zdejmując różowe okulary ludziom z Brukseli - dodaje Tomasz Ślęzak.Mechanizmem, który ma pomóc europejskim producentom, jest tzw. podatek węglowy (CBAM), który powinien wejść w życie 1 stycznia 2023 r. Branża obawia się jednak, że będzie on skomplikowany, a jego stosowanie wprowadzi do systemu handlu stalą de facto koncesje. Z drugiej strony dystrybucja chce zachowania na rynku konkurencyjności. Producenci odpowiadają: konkurencja tak, ale uczciwa.- Dziś nie ma rynku zielonej stali, ale proces jego tworzenia już się zaczął - podsumowuje Stefan Dzienniak. - Za kilkanaście lat będzie wstyd kupić coś nie z zielonej stali.Cytaty pochodzą z panelu "Hutnictwo" na tegorocznym Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Debatę moderował Piotr Myszor, dziennikarz WNP.PL